【UNI COFFEE ROASTERY】2月2日より全16店舗のグランドメニューを刷新！「クラムチャウダー」や「濃厚チェダーチーズホットドッグ」など新メニューが登場

株式会社GRACE

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開するカフェ＆ロースタリー『UNI COFFEE ROASTERY（ユニコーヒーロースタリー）』は、2026年2月2日(月)より、全16店舗にてグランドメニューを刷新いたします。

ブランドコンセプト “Refresh the World” の想いを大切に、お客さまがお店で過ごす時間がより豊かなものになるよう、これまで以上に充実したラインアップを揃えました。これまで一部店舗でご好評いただいていた「モーニングセット」を、より多くのお客さまにお楽しみいただける内容にリニューアルし導入店舗を拡大、また、多くのお客さまが心待ちにされていた「カフェインレスコーヒー」の全店提供もスタートいたします。

さらに、待望の新メニューに加え、その日の気分に合わせて選べる「アイスクリーム」や「はちみつ」、「シナモン」など新しいカスタマイズも仲間入り。新しくなった UNI COFFEE ROASTERY で、あなただけの「リフレッシュ」のひとときをお過ごしください。

◼️ 新メニュー ラインアップ

＜FOOD＞

濃厚チェダーチーズホットドッグ

価格：660円（税込）

※鎌倉長谷ではお取り扱いがございません

＜SOUP＞

クラムチャウダー

価格：480円（税込）

＜SWEETS＞

チョコチャンククッキー

価格：350円（税込）

＜DRINK＞

横浜ブルーソーダ（ICE）

価格：M 570円 / L 700円（税込）

※鎌倉長谷ではお取り扱いがございません

・トニックウォーター（ICE）

価格：S 420円 / M 480円 / L 610円 / XL 670円（税込）

※鎌倉長谷ではお取り扱いがございません

＜新オプション＞

・アイスクリーム ＋180円

※ドリンク・スイーツ・フードのいずれか1点をご注文時に追加できます

・はちみつ ＋110円

・シナモン ＋0円

※全てのドリンクに追加できます

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84389/table/96_1_6859bed7072aa739e17489a6eb6761d8.jpg?v=202601300151 ]

◼️ モーニングセット

これまで一部店舗のみでのご提供でしたが、「朝から夜まで、いつでも心地よく過ごせる場所」を目指し導入店舗を大幅に拡大、内容もリニューアルいたしました。

焼きたての厚切りトーストやワッフル、食べ応えのあるベーコンエッグマフィンを、お好みのドリンクとともにお楽しみいただけるセットです。少し早起きした朝や、お仕事前、休日のゆったりとした時間に、ぜひご利用ください。

〈厚切りトーストセット〉

・本日のコーヒー/ホットティー/アイスティー

価格：500円（税込）

・カフェラテ

価格：550円（税込）

〈ワッフルセット〉

・本日のコーヒー/ホットティー/アイスティー

価格：500円（税込）

・カフェラテ

価格：550円（税込）

※ワッフルには、はちみつをかけて提供します

〈ベーコンエッグマフィンセット〉

・本日のコーヒー/ホットティー/アイスティー

価格：600円（税込）

・カフェラテ

価格：650円（税込）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84389/table/96_2_d8183b5a0f110b1b6ba96dccb0bc46d1.jpg?v=202601300151 ]

◼️ 鎌倉長谷限定 ジェラート＆ドリンクセット

古都の風情を感じる【鎌倉長谷】では、旅のひとときを彩る「ジェラートセット」をご用意しました。

ミルクやチョコレートなどの定番から、足柄緑茶や湘南レモンシャーベットといった地元ならではの味わいまで、全8種類からお好きなフレーバーをお選びいただけます。お好みのドリンクと一緒にお楽しみください。

◼️ 一部商品の販売終了について

今回のグランドメニュー刷新に伴い、一部商品の販売を終了させていただきます。

これまでご愛顧いただいた皆さまには、厚く御礼申し上げます。

対象メニューや詳細につきましては、下記公式サイトのニュースページよりご確認いただけます。

https://unicoffeeroastery.jp/news/menu_discontinued_2602/

■UNI COFFEE ROASTERYとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、街を動かし、世界をリフレッシュする--“Refresh the World.”を掲げる横浜発のカフェ&ロースタリー。感謝を伝えるコーヒー無料チケット『サンキューカード』や、サイズアップが無料になるアプリサービス『UNI Pay』など、「ありがとう」を増やすための独自の取り組みを展開。



2020年4月の1号店オープン以来、横浜を中心に、“ハマのシンボル”として親しまれたTycoon跡地や官公庁、地方都市など、多様なロケーションへ積極的な店舗展開を進めています。また、コーヒー豆の購入を通じた産地の経済支援や、コーヒー粕の再利用研究など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みにも注力しています。



・公式サイト：https://unicoffeeroastery.jp/

・公式X：https://x.com/ucr_yokohama

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unicoffeeroastery/

株式会社GRACE

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。





・事業内容：リユース事業／カーリユース事業／ビジネスコンサルティング事業／DX推進事業／カフェレストラン事業

・従業員数：約650名

・会社HP：https://gr1.jp/