【静岡県限定】磐田市の特産品「いわたしろねぎ」「海老芋」を使用した新商品3品を発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋、以下「当社」）は、静岡県磐田市の特産品を使用した新商品を、2月6日（金）より、静岡県内のセブン‐イレブン763店舗(※)限定で発売します。

今回発売するのは、磐田市産の「いわたしろねぎ」を使用し、市内の学校給食でも人気のメニュー「しろねぎと鶏肉の甘辛あえ」を参考にした「しろねぎと鶏肉の甘辛あえおむすび」、静岡県で消費量の高い豚肉と合わせた惣菜パン「ねぎチャーシュースティック」、そして今が旬の磐田市産「海老芋」を地域でも親しまれている食べ方で提供する「海老芋とコーンのクリームシチュー」の3品です。

当社と磐田市は、2018年に地産地消の推進や地域活性化、災害時支援など9項目からなる包括連携協定を締結しており、今回の新商品発売も本協定に基づく取り組みの一環です。発売当日には、磐田市の草地市長への表敬訪問も行います。また、今後も地域の皆様や生産者の皆様との連携を深める施策として、地域の幼稚園における地元特産品の紹介や商品試食の実施に加え、お子さまを圃場へご招待し、収穫体験を行うなど、楽しみながら食材に関心を持っていただく機会を予定しています。

※2025年12月末時点

磐田市産の原材料を使用したメニュー

■しろねぎと鶏肉の甘辛あえおむすび

価格：190円（税込205.20円）

発売日：2月6日（金）

販売エリア：静岡県

県内最大の白ねぎの生産地とされる磐田市産「いわたしろねぎ」を使用し、昔から学校給食でも親しまれてきたメニューをおにぎりにしました。専用の焼成機でねぎをふっくらと焼き上げて旨味を引き出し、地域で好まれる甘辛いたれと合わせた具材をおにぎりに詰め込みました。

■ねぎチャーシュースティック

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月6日（金）

販売エリア：静岡県

冬の寒さで糖分が蓄積され、甘みと柔らかさが特長の「いわたしろねぎ」と、甘くてコクのある味付けの角切りチャーシューを組み合わせ、香ばしく焼き上げました。スティック状にすることで、片手でも食べやすい惣菜パンに仕上げています。

■海老芋とコーンのクリームシチュー

価格：398円（税込429.84円）

発売日：2月6日（金）

販売エリア：静岡県

磐田市が日本有数の生産量を誇る、天竜川の大地が育んだ海老芋は、肉質がきめ細かく、煮込んでも煮崩れしないのが特長です。海老芋の滑らかな食感とほのかな甘みがクリームと調和した、学校給食をはじめ地元でも親しまれている海老芋を使用したメニューです。

担当者コメント

磐田市の生産者の皆様と連携しながら、「いわたしろねぎ」や「海老芋」といった地域を代表する食材の魅力を、より多くの方に身近な形で味わっていただきたいと考えました。地元で長く親しまれてきた味わいや食べ方を大切にしながら、セブン‐イレブンならではの工夫を加えています。 今後も地域の食材や文化に寄り添った商品開発を通じて、地域活性化に貢献していきたいと考えています。

