寒い時期だからこその喜びがそこにはある！旅好きな50 歳以上が答える「冬旅」の楽しみ方。50歳からの旅と暮らし発見マガジン『ノジュール』がアンケート調査を発表

株式会社JTBパブリッシング

冬の旅の楽しみ方についてのアンケート調査概要

■調査機関：2026年1月14日～1月18日

■調査方法：WEBアンケート

■調査対象：ノジュール読者（メルマガ登録者のみ）

■有効回答数：724名

※調査主体および本調査結果をもとにした『ノジュール2月号』（2026年1月発行）の「早春の沖縄へ、おとな旅」特集に関して、ノジュール編集部（JTBパブリッシング）への取材も可能です。

※本リリース内容を掲載いただく際は、出典「ノジュール編集部調べ」と明記をお願いいたします。

旅好き読者のうち81.5％の人が

寒い季節の中でも旅行を楽しんでいます。

寒さも厳しく、出かけるのが億劫になりがちな冬ですが、まずはそんな冬に旅行をする頻度について伺いました。毎年冬に必ず旅行するという人は38.5％。時々行く、という人は43.0％で、旅好きな読者のうち81.5％の人が冬の旅を楽しんでいることがうかがえました。（n＝724）

冬旅のお楽しみは温泉やグルメ！

「冬の旅で楽しみにしていること」についても聞いたところ、66.9％の人が「温泉」と回答。次いで「冬のグルメ」が57.3％。「歴史や文化」について冬旅で巡る、といった人も42.4％いらっしゃいました。（n＝590）

冬ならではの楽しみを目的に

お気に入りのエリアへ。

「冬の旅行でよく行くエリアは？」という質問をしたところ、関西エリアが1位となり、次いで関東、東海、甲信越、九州と続きました。具体的には、「冬の特別拝観のために京都へ」、「永平寺へ雪景色を見に」、「カニを目的に福井県三国へ」、「東海岸、南伊豆、修善寺など伊豆半島の温泉地」、「奥日光などのバードウォッチングができるところ」といったコメントが挙がっていました。（n＝590）

冬にあえて旅する理由は、その季節ならではの

魅力を満喫するという人が多数。

冬の旅行閑散期にあえて旅行をすることがあるか

どうか伺うと、「よくある」「時々ある」とお答えいただいた人が合わせて9割程度。（n＝590）

また、冬の旅行閑散期にあえて旅行をする理由を尋ねたところ、62.2％の人が「その季節ならではの魅力がある」と回答。続いて「混雑を避けたい」という人が55.4％、「冬の静かな雰囲気を楽しみたい」という回答も42.2％ありました。その他の理由としては、「家族の休みを合わせやすい」、「特別公開や拝観などが多い」といった意見が見られました。（n＝540）

冬の沖縄でひと足早い春を楽しむ。

『ノジュール2月号』では「早春の沖縄」を特集。そこで「冬に沖縄旅行をしたことがあるか」も伺ってみました。「ある」という回答は32.9％。行ったことがある人にさらにおすすめを聞いたところ、「冬の沖縄で桜と最速で出合う」、「伊江島でのホエールウォッチング」、また、「プロ野球の沖縄キャンプに行く」というコメントが見られました。（n＝590）

『ノジュール2月号』の大特集は、「早春の沖縄へ、おとな旅」

『ノジュール』では、おすすめの旅プランや、旅を快適に過ごすヒントなどの情報を提供し、ひとり旅を応援し続けています。２月号では、「早春の沖縄へ、おとな旅」を特集しています。オフシーズンの沖縄こそおとなが楽しめる魅力がいっぱい。悠久の歴史を感じさせる絶景や、やちむん・紅型などの手仕事、満天の星が降りそそぐやんばるの森などをご紹介します。リゾートではない沖縄で、おとな旅を楽しんでみませんか。『ノジュール2月号』は、2026年1月末発行。年間定期購読受付中です。

※ノジュールは書店では販売しておりません。

