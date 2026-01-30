【NEWS】銀座の街に圧倒的インパクトを。新DOOHメディア「DIGITAL BILLBOARD+GINZA 3D」運用開始！
株式会社メディアデプト（本社：東京都港区、代表取締役社長：成澤 壮一郎）は、2026年2月2日（月）より、最新のDOOH（デジタル屋外広告）メディア「DIGITAL BILLBOARD+GINZA 3D」の運用を開始いたします。
本展開にあたり、グローバルに活躍する映像編集プロダクション Nomad Tokyo合同会社（所在地：東京都目黒区、Managing Director：藤澤佳範） とアライアンスを締結。
3D DOOHに特化した「クリエイティブプラットフォーム」を新設し、広告主のブランド価値を最大化する立体映像制作を企画から放映までワンストップで実現します。
■銀座の空を彩る、2つの驚き。2月2日よりサンプル放映スタート
運用開始当日より、本媒体の視覚効果を最大限に引き出した2種類の「裸眼3D（ネイキッドアイ3D）」のフィラー広告を放映します。
・実写3D映像「歌舞伎」（30秒）：銀座の土地柄を活かした伝統芸能の迫力を、実写ならではの臨場感で表現。
・CG 3D映像「POP WORLD」（15秒）：3面構成の奥行きを活かし、画面から飛び出すようなポップな世界観を構築。
■「DIGITAL BILLBOARD+GINZA 3D」の特長
本媒体は、メディアデプトが展開する「DIGITAL BILLBOARD+」シリーズの第2弾です。
・3面L字型仕様が生む没入感：奥行きのある構造により、専用メガネなしで驚きの立体体験を提供。
・高いSNS拡散性（UGC）：歩行者の目を引く圧倒的な視覚体験は、SNSでのシェアを促し、さらなる情報拡散を狙えます。
■媒体概要
名称：DIGITAL BILLBOARD+GINZA 3D
運用開始日：2026年2月2日（月）
所在地：東京都港区東新橋1丁目1-1（銀座口至近）
【会社概要】
■株式会社メディアデプト
OOH広告の媒体開発から施工までを一貫して手掛けるメディアカンパニー。街の景観と調和した新しい広告体験を創造します。
＜公式サイト＞
URL：https://mediadept.co.jp/
■Nomad Tokyo合同会社
LA、NY、Austin、Londonに拠点を置くグローバルポストプロダクションの東京オフィス。世界基準のストーリーテリングと編集技術で、心を動かす映像を制作します。
＜公式サイト＞
URL：https://nomadedit.com/jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
具体的な広告掲載料金や制作期間については、株式会社メディアデプト お問い合わせフォームよりお気軽にお尋ねください。
株式会社メディアデプト
E-mail：info@mediadept.co.jp