『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』関東・関西の大型商業施設“イオンモール”へ出店を加速、２月、３月に４店舗を新規OPEN！

株式会社コナカ

株式会社コナカ（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）は、最短20分のスマートなプロセスを実現した次世代型店舗スタイルの画期的なオーダースーツブランド『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』（略称 FST）を、本年２月～３月にかけて、関東・関西のイオンモールへ計４店舗を一気に出店してまいります。また、４月以降にも新規オープンを計画しており2026年10月までに10店舗体制を予定しています。

【店舗イメージ】

昨年12月26日のブランドローンチから約1ヶ月が経過し、1号店の「イオンモール水戸内原店」、続く本年1月オープンの2号店である「イオンモール大和郡山店」には、大変多くのお客様にご来店いただいており、当初計画に対し2桁増の売上を記録しています。おかげさまをもちまして予想を上回る推移で順調な滑り出しを見せております。

これは、「ロープライス・ハイクオリティ」のコストパフォーマンスに優れた商品性や、これまでにない「スマートな購入プロセス」など、お客様がオーダースーツに求める新しいニーズへしっかりとお応えできている結果と捉え、2月、3月で4箇所のイオンモールに出店し、スピード感を持って、新ブランドのさらなる拡大を図ってまいります。

【店内イメージ】

■『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』（略称 FST）の特徴

ブランド開発に関わる、ブランドコンセプト、ネーミング、ロゴデザイン、ストアデザインは、『SUIT SELECT（スーツセレクト）』、『DIFFERENCE（ディファレンス）』に続いてクリエイティブディレクター・佐藤可士和氏を起用し、オーダースーツの新しいあり方を可視化、具現化する新ブランドになります。

オーダーカウンターでフィッターと話したあとは、生地やデザインは自分で選びタブレットに入力し、採寸は撮影するだけのカンタン・ハイクオリティな「AI採寸」を採用しており、最短20分の限りなくシンプルなプロセスで、お気に入りのスーツを手に入れられます。

生地は、軽く動きやすくフィットする高品質なストレッチ＆ウォッシャブルな新素材「フューチャー」を使った、オンもオフもスタイリッシュな着心地のビジネスカジュアルスタイルに加え、高品質なウール生地「クラシック」もご用意しております。

■『フューチャースーツテクノロジー』（略称：FST）出店予定

イオンモール羽生店

オープン：2026年２月18日（水）

店舗住所：埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生2F

イオンモール京都五条店

オープン：2026年2月27日（金）

店舗住所：京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条2F

イオンモール堺鉄砲町店

オープン：2026年3月13日（金）

店舗住所：大阪府堺市堺区鉄砲町１ イオンモール堺鉄砲町1F

イオンモール橿原店

オープン：2026年3月25日（水）

店舗住所：奈良県橿原市曲川町７丁目２０－１ イオンモール橿原2F

※各店舗の電話番号は、WEBサイトにて順次公開いたします。

『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』とは…

誰でも気軽に楽しめる、シンプル、イージー、フレンドリーなオーダースーツの未来形をいち早く実現した新ブランド。KONAKAがこれまで培ってきた高品質なスーツづくりのノウハウをベースに、コストパフォーマンスに優れた商品性、ビジネスカジュアルスタイルなど最新トレンドを取り込んだラインアップ、効率重視のスマートな購入プロセスといったオーダースーツに求められる新しいニーズに素早く対応しています。

●公式サイト：https://futuresuittechnology.com/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッ

ピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/198_1_d4980949b3068b8b21b4bb02041d9d8b.jpg?v=202601300151 ]