セルリアンタワー東急ホテルが贈る“食事として楽しめる”和のアフタヌーンティー 新たに日本酒飲み比べ・アルコールフリーフロープランが2月1日よりスタート
セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、総支配人 吉岡 慎一）の日本料理「Japanese Cuisine 桜丘」（2F）にて提供している「桜丘アフタヌーンティー」。お食事として楽しめる和のアフタヌーンティーとともに、お酒をお楽しみいただける2つの新プランを2月1日（日）より販売いたします。
https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/sakuragaoka/menu/103837/index.html
「桜丘アフタヌーンティー」は、日本料理の技と感性を生かし、甘味にとどまらず“食事としても成立する”構成へと1月にブラッシュアップを行った和のアフタヌーンティーです。このたび、「お酒とともに楽しみたい」というお客さまのお声にお応えし、「桜丘おすすめ日本酒3種飲み比べ付プラン」「アルコールフリーフロー付プラン」の2プランを新たにご用意し、さらなる進化を遂げました。
「桜丘おすすめ日本酒3種飲み比べ付プラン」では、料理との調和を重視し、桜丘がおすすめする日本酒3種をそれぞれ1杯ずつご提供。酒米や製法の違いによる香りや味わいの奥行きを、和のアフタヌーンティーとともにご堪能いただけます。
また、「アルコールフリーフロー付プラン」は、ビール、日本酒、焼酎、白・赤ワイン、ウィスキーに加え、ソフトドリンクも取り揃え、幅広い嗜好にお応えします。落ち着いた空間で、ゆったりとした2時間をお過ごしいただける、大人のためのプランです。
上質なひとときを、料理との調和をお楽しみいただけるお飲み物とともにご堪能ください。
プラン内容
１. 桜丘おすすめ日本酒3種飲み比べ付プラン 1名さま 7,500円
・桜丘アフタヌーンティー
・日本酒3種 各1杯
・抹茶、日本茶、中国茶、紅茶、和紅茶 各種2時間飲み放題
２. アルコールフリーフロー付プラン 1名さま 9,000円
・桜丘アフタヌーンティー
・ビール、日本酒、焼酎、白/赤ワイン、ウィスキー、ノンアルコールドリンク各種2時間飲み放題
・食後の1杯（抹茶、深蒸し煎茶、熟成ほうじ茶、抹茶黒豆玄米茶、コーヒー、紅茶より1種）
桜丘アフタヌーンティー如月(二月)献立一例
＜おばんざい＞
・鶏と大根の白煮
・菜の花と平貝のサラダ
・若筍コロッケ
・焼き魚、玉子焼
・卯の花、赤蕪漬け包み
＜メイン＞
・鰆の茶煙蒸し
＜食事＞
・彩り寿司
・鴨蕎麦
＜デザート＞
・きな粉大福
・蕪のムース
・苺とキュウイのゼリー掛け
・胡麻パイ、蜜柑のマシュマロ
・チョコパウンドケーキ
・チョコレート汁粉
※内容は季節により異なります
プラン概要
■期間
2026年2月1日（日）より通年実施（特別催事日を除く）
■時間
１.13：00～ / 14：00～ / 17：30～
２.17：30～19：00のご入店
（いずれのプランも2時間制）
■料金
１.1名さま 7,500円
２.1名さま 9,000円
■場所
セルリアンタワー東急ホテル 日本料理「Japanese Cuisine 桜丘」（2F）
■ご予約・お問い合わせ
前日18時までの予約制 / １名さまからご利用可
TEL：03-3476-3420（ Japanese Cuisine 桜丘 11:30～22:00 ）
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております。
※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供はお断りいたします。
※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予めホテルスタッフにお申し付けください。
※仕入れの都合により料理の内容を変更させていただく場合がございます。
※席数には限りがあり、満席になり次第ご予約を締め切らせていただきます。
※写真はすべてイメージです。
日本料理「Japanese Cuisine 桜丘」 概要
素材そのものを活かした季節の料理を五感でお楽しみいただける会席料理のほかサテライトキッチンから専用カウンターへ提供する天婦羅メニューをご用意。四季折々の美しさや日本が誇る文化の本質を、日本料理を通じて表現いたします。
店名：日本料理「Japanese Cuisine 桜丘」
（ジャパニーズキュイジーヌ さくらがおか）
席数：84席（個室4室2～8名さま、半個室1室3～6名さま）
営業時間：
ランチ 11:30～15:00（14:00L.O.）
ディナー 17:30～22:00（21:00L.O.）
公式ウェブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/sakuragaoka/index.html
セルリアンタワー東急ホテル 概要
2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできる渋谷で数少ないラグジュアリーホテルです。モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆さまをお迎えいたします。日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差するSHIBUYAで、季節の移ろい、四季折々の文化に触れることで感じる心の豊かさを「SHIBUYA LUXURY」として表現するプロジェクトを2024年より始動しています。
所在地：東京都渋谷区桜丘町26-1
アクセス：渋谷駅より徒歩5分
開業日：2001年5月24日
建物概要：地上40階 地下4階
営業施設：客室403室（収容人数806名）宴会場11 レストラン＆バー11
公式ウェブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html