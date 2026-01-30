【シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮】お食事のひとときをより格別な時間に。スペシャルな「女子会プランを提供開始。

写真拡大 (全10枚)

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市　代表取締役：河野司）が展開する『シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮』はお食事セットとして「女子会プラン」を2月1日(日)より提供開始いたします。



日頃から、老若男女幅広い層のご利用はもちろん、女子会のご利用が多い当カフェ。特別なお食事の時間をさらに充実させる「女子会プラン」を新たにスタートさせ、よりご満足いただけるようになりました。



2名様からご注文可能となります。

【お食事内容】


・山のパルミジャーノ食べ比べセット


・有機野菜たっぷりサラダ


・選べるパスタ3種
（CINAGRO特製ボロネーゼ、季節野菜のペペロンチーノ、昔ながらのナポリタンスパゲッティ）


・選べるドリンク


・ミニバナナジンジャーローフ（デザート）


おひとり 税込2,800円


●山のパルミジャーノ食べ比べセット



パルミジャーノは12ヶ月熟成と60ヶ月熟成の2種類
2004年山のチーズオリンピックで金賞を受賞した新鮮なミルクのオーガニックチーズ

サンタ・リータ社のパルミジャーノの原料であるミルクを提供する農家は標高600～800ｍの自然豊かな肥沃な土地で牛を放牧。


各々の農家がわずか数キロ圏内に位置しているため、最もよい状態で新鮮なミルクが届けられるのです。


400頭以上の乳牛は、抗生物質不投与、無農薬・無化学肥料の飼料を与えられ、広大な土地でストレスをためることなく育てられています。





●有機野菜たっぷりサラダ



自社農場の有機野菜をはじめ、こだわりの厳選した新鮮野菜が自慢

埼玉県羽生市に広大な自社農場を持つ当社。有機JAS認定の新鮮な野菜はしっかりとした歯ごたえと甘みがあるのが特徴です。他にも、地産地消にこだわり仕入れている季節野菜には定評があります。



また、当店オリジナルドレッシングは、厳選したオリーブオイルとバルサミコ酢の掛け合わせがクセになる、シンプルながらに素材の味を最大限に生かした特別な味わいです。


心も身体にも優しいサラダをぜひご堪能ください。





●選べるパスタ3種



CINAGRO特製ボロネーゼ

季節野菜のペペロンチーノ

昔ながらのナポリタンスパゲッティ

パスタ各種は、野菜だけでなくソースにもこだわり、シナグロらしさがつまった一皿です。


季節野菜のペペロンチーノはヴィーガン対応となります。


●選べるドリンク


【　コーヒー（HOT・ICE）/　紅茶（HOT・ICE）/　アップルジュース　】



一杯ずつ丁寧に淹れるハンドドリップコーヒーは、厳選されたスペシャリティーコーヒーを使用し、当店オリジナルブレンド4種からお選びいただくことが可能です。その他、有機アールグレイや有機アップルジュースのラインナップからお選びいただけます。


●ミニバナナジンジャーローフ



締めのデザートには、シナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミとして全国の百貨店催事「英国展」で販売している人気の「バナナジンジャーローフ」を自家製チョコレートカードとミックスベリーを添えてご提供いたします。



バナナジンジャーローフは、イギリスのカフェやティールームで定番の焼菓子です。バナナを加えたレシピは、マダムヒロミのオリジナル。高知産「よさ恋バナナ」を贅沢に生地に練りこみ、トッピングにも使用しています。英国製有機モラセスと有機ジンジャー、有機シナモンを配合した英国らしい味わいです。





店舗情報



地産地消サラダや、野菜の味わいを活かしたパスタやカレーなどのカフェメニューを楽しめます。“オーガニックをもっとおいしくもっと楽しく”をコンセプトにしています。



シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮


所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目6－２ そごう大宮店 3F


電話番号：048-788-1660


公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_omiya_cafe





本件に関するお問い合わせ


薬糧開発株式会社


TEL：045-872-5960（代表）


FAX：045-227-6634（代表）
公式サイト：https://yakuryo.co.jp/