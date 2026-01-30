VOLTACTIONの風楽奏斗・四季凪アキラが最新作『Seasons of LOVE？』特集＆「自身を形作った楽曲」を紹介する4日間！FM NACK5『ALL The Feels』
FM NACK5で放送中の、週替わりセレクターによるプレイリスト番組『ALL The Feels』。
2月2日（月）から2月5日（木）までの放送は、4人組ダンスボーカルユニット・VOLTACTIONより、風楽奏斗と四季凪アキラの2名がセレクターとして登場します。
VOLTACTIONは、去年11月に2nd Mini Album『Seasons of LOVE？』をリリース。
今回は、このミニアルバムの特集や、彼らのルーツや個性に迫る4日間をお届けします。
初日は、ユニット名を冠したプレイリストテーマ「VOLTACTION」。
自己紹介を交えながら、収録曲をセルフオーディオコメンタリー形式で紹介します。
2日目と3日目は、それぞれ「Myself by 風楽奏斗」、「Myself by 四季凪アキラ」と題し、二人の音楽履歴や自身を象徴する楽曲をセレクト。彼らが影響を受けた幅広いジャンルのプレイリストが公開されます。最終日は、「Season」をテーマに、今の季節に聴きたい楽曲を二人が選曲します。
さらに番組内では、お互いリスペクトしている部分についてのトークなど、二人きりのラジオだからこそ聞けるお話もたっぷりとお届けします。
VOLTACTIONの“これまで”と“これから”が詰まった濃密な4日間。どうぞお楽しみに。
●各曜日の内容●
2月2日（月） プレイリストテーマ 「VOLTACTION」
2月3日（火） プレイリストテーマ 「Myself by 風楽奏斗」
2月4日（水） プレイリストテーマ 「Myself by 四季凪アキラ」
2月5日（木） プレイリストテーマ 「Season」
番組 ： 『ALL The Feels』
放送日時： 毎週月曜日～木曜日 23:00～23:30
放送局 ： FM NACK5
出演者 ：VOLTACTION（風楽奏斗、四季凪アキラ）
番組HP ：https://www.nack5.co.jp/program/allthefeels/
番組X ：https://twitter.com/feels795（SNSハッシュタグ「＃feels795」）