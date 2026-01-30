3月14日(土)「障がい者サッカーレガシーマッチ2026」を港区スポーツセンターで開催

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟（JIFF）は東京都港区との連携協力協定に基づき、2026年3月14日（土）にピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体主催、JIFF主管にて、みなとパーク芝浦フェスティバル内で「障がい者サッカーレガシーマッチ2026」を港区スポーツセンター・メインアリーナおよびサブアリーナ（東京都港区）で開催します。本イベントは2024年に初開催され、今年で3回目の開催となります。年々内容を充実させながら、障がい者サッカーを中心とした参加型障がい者スポーツイベントとして実施しています。

当日は、前年に引き続き障がい者サッカーの親善試合を開催します。電動車椅子の前にフットガードを装着し、迫力あるプレーが魅力の電動車椅子サッカー、そして、アイマスクを着用し、ボールの音や声のコミュニケーションを頼りにプレーするブラインドサッカーを実施します。また、親善試合の前には知的障がい・発達障がいのある子どもを対象とした「障がい者サッカーチャレンジひろば」を開催し、障がいのある子どもたちがサッカーに出会い、安心して楽しめる時間を提供します。

さらに、誰でも気軽にお立ち寄りいただける体験会コーナーでは、ミニフットゴルフ・ブラインドサッカー・電動車椅子サッカー・パデルなど、年齢や経験、障がいの有無を問わず誰でも楽しめるプログラムを用意しています（各体験会の実施時間帯は異なりますので、以下の詳細をご確認ください）。会場のメインピッチの外では、港区内で行われている障がい者サッカーに関するさまざまな活動の紹介や展示を行い、観て・知って・感じられるエリアを設けます。

イベント運営には、港区内の小中学生をはじめ、スポーツボランティアや在勤者など、多くの方々がボランティアとして参加します。

障がい者サッカーレガシーマッチ2026 チラシ

【障がい者サッカーレガシーマッチ2026】

■日時

2026年3月14日（土）10時00分～16時00分

※スケジュールは変更となる可能性がございます。

■メインピッチプログラム 10時15分～16時00分

10時15分～11時30分 障がい者サッカーチャレンジひろば

（対象：知的障がい・発達障がいのある小・中学生）※要事前の申込み

12時00分～13時00分 電動車椅子サッカー親善試合 （出場チーム未定）

13時40分～15時00分 ブランドサッカー親善試合 乃木坂ナイツ 対 埼玉T.Wings

15時10分～16時00分 ブラインドサッカー特別体験プログラム ※Kissポート財団主催

体験会

※事前の申込み不要。各プログラムが実施している時間に合わせてお越しください。

10時00分～12時00分 パデル体験会 ※サブアリーナで実施

10時00分～15時00分 ミニフットゴルフ体験会

10時00分～13時00分 ブラインドサッカー体験会

14時00分～15時00分 電動車椅子サッカー体験会

■ピッチ外プログラム 10時00分～15時00分

いろいろ展示ブース

・障がい者サッカー紹介コーナー

・まんまるショップ販売ブース

・浜松町・芝・大門百景・マーチング委員会コーナー

・アビリンピック展示

■会場

港区スポーツセンター メインアリーナ・サブアリーナ（港区芝浦1-16-1みなとパーク芝浦内 5階）

■対象

だれでも参加可能（体験をされる方は、室内シューズをご持参ください。）

■参加費

無料

■申込み

事前申込不要 ※「障がい者サッカーチャレンジひろば」のみ要申込

「障がい者サッカーチャレンジひろば」にご参加いただく方のみ、以下のリンクより事前のお申込みをお願いいたします。

https://forms.gle/Fa58BphQCThXpHmSA

※申し込み締め切り：3月12日（木）15時まで

WEBフォームでのお申し込みができない場合等は以下へご連絡ください。

TEL：03-3818-2030（平日10:00～16:00）／MAIL：festa＠jiff.or.jp

その他のプログラムにつきましては、事前の申込みは必要ございません。

■主催

ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体

■主管

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟（JIFF）

■協力（予定）

港区／港区教育委員会／港区サッカー協会／特定非営利活動法人日本知的障がい者サッカー連盟／特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会／一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会／日本ミニフットゴルフ協会／一般社団法人キッズブーケプロジェクト／浜松町・芝・大門・マーチング委員会

以上