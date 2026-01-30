生活英語をストーリーで学ぶ新教材『Living in the USA』提供開始

ヒューマンホールディングス株式会社

産経ヒューマンラーニング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：中谷友紀、以下「当社」）は、長期留学や海外渡航を控える方を対象に、現地でのスムーズな生活を支援するオンライン英会話教材『Living in the USA ～長期留学のためのリアル英会話』の提供を開始いたします。本テキストは、入国審査から大学生活、さらには現地でのトラブル対応まで、1年間のアメリカ生活をストーリー形式で体験しながら、知識としての英語ではなく、無意識に「使う」ための「生活英語」を習得することを目指した実践的プログラムです。

【本件のポイント】

●日本人留学生の目線で、渡米から帰国までの1年間を追体験できる、全40レッスンのストーリー仕立ての構成

●テキストの中には、現地でよく使われる「日常英会話」の表現を、実際の写真を使って場面を想定しながら話すコーナーも。

●留学に役立つ『Further Studies』単語集では、各レッスンのポイントとなる単語や慣用表現を、関連単語と共に例文付きで紹介

【本件の概要】

短期留学から帰国した際、「語彙や文法が劇的に増えたわけではないが、英語力が伸びた実感がある」という声が多く聞かれます。この要因は、授業以外の時間で無意識に英語を「使う」感覚、すなわち「生活英語」に触れることにあります。当社は、これから海外で生活される方が、現地に到着したその日から自信を持って生活できるよう、学校で学ぶ「知識英語」を「使える生活英語」へと昇華させるために新テキストを開発いたしました。

【「日常英会話」コース利用のメリット】

本テキストを利用することで、受講者は留学生活で直面する具体的なシチュエーションを事前にシミュレーションできます。 大学の寮でのルール確認やホームステイ先とのコミュニケーション、さらにはボランティア活動への参加や病院での診察など、実生活に即したシーンをダイアログ形式で学ぶことで、単なる言語習得にとどまらず、現地の文化に基づいた適切な振る舞いとスピーキング力を同時に身につけることが可能となります。

【『Living in the USA』の3つの特長】

1.ストーリー仕立てのシーンで学べる

日本人の主人公が渡米してから、大学内外での出来事に対処し、1年後に帰国するまでの奮闘の様子を全40レッスンに凝縮。クイズやスピーキング練習を通じ、ストーリーを楽しみながら英語力を向上させます。

△大学案内から、中古車購入まで、さまざまなシーンの英会話を実践します。

2.現地で耳にするリアルな表現が満載

『Useful Expressions for Real Life』コーナーでは、現地の写真を使用しながら日常的な慣用表現を学びます。「信号の点滅」や「簡単な食事」など、ネイティブスピーカーが実際に使う「生活英語」を実感いただけます。

3.留学に役立つ『Further Studies』単語集付き

レッスンのポイントとなる単語や慣用表現を、例文付きでまとめた単語集を完備。文法的な理解を深める補足コラムも付いており、初心者から上級者まで、自身のレベルに合わせた深い学習をサポートします。

【詳細概要】■産経ヒューマンラーニング について

産経新聞グループの信頼を届ける『株式会社産経デジタル』・「学ぶ」「働く」「支える」を応援する『ヒューマンアカデミー株式会社』・「Your Global Partner」『トランス・コスモス株式会社』の3社による共同事業で、安心・安全・高品質なオンライン英会話サービス「産経オンライン英会話Plus」を提供しております。

フィリピン人講師、ネイティブ講師、日本人講師によるレッスンで初心者から上級者の方まで安心して学んでいただけます。また、現在までに法人500社、学校200校以上にレッスンを提供しています。

●産経ヒューマンラーニングWEBサイト：https://human.sankei.co.jp

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外5カ国6法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスWEBサイト：https://www.athuman.com/

