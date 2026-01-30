LINEでできる式場探し「トキハナ」花嫁準備プログラムvol.4にて、ARCH DAYS編集長 井上絢香さんによる【結婚式DIYのお悩み解決！ペーパーアイテム講座&ブーケDIY体験】を開催！

株式会社トキハナ

LINEでできる式場探し『トキハナ（https://tokihana.net/(https://tokihana.net/)）』を運営する株式会社トキハナ(本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤 正樹、以下 「トキハナ」)は、ウエディングの各界を代表するトップアーティストとコラボレーションし、花嫁の結婚式準備をサポートする「花嫁準備プログラムvol.4」を定期開催しています。1/24（土）に開催された第4弾では、ARCH DAYS編集長 井上絢香さんによる「結婚式DIYのお悩み解決！ペーパーアイテム講座&アーティフィシャルフラワーブーケDIY体験」が行われました。

LINEでできる式場探し「トキハナ」主催「花嫁準備プログラム」とは

式場決定後から式場との打ち合わせが始まるまでの期間に特化し、身体美容や前撮り、DIYやドレス選びなど各分野を代表するトップアーティスト直伝の特別な体験やワークショップに参加できるスペシャルなプログラム。

花嫁準備プログラムvol.4 第4弾：結婚式DIYのお悩み解決！ペーパーアイテム講座&アーティフィシャルフラワーブーケDIY体験

結婚式準備のイメージづくりや、アイテムを手作りする際の参考にしていただけるよう、ペーパーアイテムとアーティフィシャルフラワーのブーケDIY体験を実施しました。多数の応募の中から抽選で選ばれた10名が集まりました。

結婚式アイディアサイト「ARCH DAYS」編集長 井上絢香さん

花嫁世代の"女性を応援するメディア"ARCH DAYSで、結婚式のおしゃれアイディアやDIYコンテンツなどの情報を日々発信。その傍ら、結婚式・フォトウェディングのプロデュース、ブーケデザイナーとしても活動。

「ペーパーアイテム講座&アーティフィシャルフラワーブーケDIY体験」レポート

アーティフィシャルフラワーとは、生花に劣らない質の造花で、季節を問わず好きな花の種類をブーケに使用できたり、気温や長時間の使用でも生花と違って痛むことがなく半永久的に残せるので、結婚式のブーケにもおすすめの花材とのこと。

はじめは希望のデザインをもとに軸となる花を決め、クロス状に他の花を配置していくという、ブーケ作りの基本をレクチャー。

参加者それぞれが、前撮りやドレスの雰囲気、ウェルカムスペースのイメージなど、使用したいシーンを想定しながらデザインを考えて作成しました。

今回は、春の挙式にぴったりな白×グリーンのブーケが特に好評。同じ花材を使用しながらも、それぞれの個性が表れ、世界にひとつだけの素敵なブーケが完成しました。

ブーケ作りの後は、ARCH DAYSが手がけるプロフィールブックや席札を実際に手に取り、イメージを膨らませる時間も。

席札にシーリングシートを使った透け感のあるデザインや、メニュー表へのひと工夫など、式場の雰囲気に合わせたコーディネートを具体的に思い描くことができました。

結婚式を数ヶ月後に控える中で、打ち合わせの進捗について情報交換をしたり、他のプレ花嫁と相談したりと、普段なかなか直接会う機会のない同じ境遇の花嫁同士が交流を深められる、貴重な時間となりました。

また、今回はプログラム初となる、新郎新婦での参加も見受けられ、結婚するふたりで協力しながら創り上げるフラワーブーケは、大切な思い出の１ページとなりました。

参加者の声

「プレ花さん達と和気あいあいと作ることができたのもとても良い思い出になりました。先生も優しく教えてくださいましたし、スタッフの皆さんもアドバイスをくださったり盛り上げていただいて楽しくブーケを作ることができました。」



「素敵な企画にご招待いただきありがとうございました。式の当日でも使わせていただきたいと思えるほどの仕上がりになってとても満足です。」



「先生もスタッフの皆様もとても優しく丁寧で、でも適度に距離も近く、想像していた以上に楽しめました！！参加人数も、お話聞きやすい＆質問しやすい丁度良い人数だったと思います。応募するか迷いましたが、応募、当選して本当に良かったです、企画してくださりありがとうございました 」

「初めて参加しましたが、とても楽しかったです。追加のお花も自分で選べたことで、自分らしいブーケにすることができました。少人数のため、上手に作れない部分も相談させていただきやすく嬉しかったです。」



トキハナでは今後も結婚式を控える花嫁に向けて、結婚式準備が楽しく、充実したものとなるような体験を提供していきます。

株式会社トキハナ

「ネットとリアルで新しい価値を」を理念とし、「これまでの常識を解き放ち、誰もが自分らしい選択をできる世界に」をビジョンに掲げ「人とテクノロジーの力で、結婚するふたりの人生を支えるインフラになる」をミッションに、LINEでできる式場探し「トキハナ」を提供。累計GMV250億円、参画式場数700、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」選出。

商号 ： 株式会社トキハナ

代表者 ： 代表取締役社長 安藤 正樹

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル 5階

設立 ： 2016年5月

資本金 ： 6,039万円

電話番号 ：03-6555-2646

ＵＲＬ ： https://tokihana.net/

事業内容 ：

トキハナ https://tokihana.net/

トキハナキャリア https://career.tokihana.co.jp/

リクシィブライダルコンサルティング https://consulting.tokihana.co.jp/