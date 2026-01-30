三菱商事都市開発株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：森田 憲司)と、香港を拠点とする投資グループPhoenix Property Investors Japan Limited(所在地：東京都千代田区、日本における代表者：林 大介)は、静岡県掛川市長谷にて開発計画を進めておりました物流施設「MCUD・ZIP静岡掛川」(以下「本施設」)について、2026年1月30日に竣工したことをお知らせします。





「MCUD・ZIP静岡掛川」外観





■立地特性

物流業界は、トラックドライバー不足やEC拠点の拡大等の大きな転換点を迎えています。当社はこれまで首都圏／関西圏を中心に物流施設開発に取り組んできましたが、時代の変化に合わせてこの度、当社で初となる、静岡県内での物流施設開発に取り組みました。本施設は、東名阪の中間地点である静岡県掛川市に位置し、首都圏／関西圏ともに約200～300km圏内と、広域配送や中継拠点ニーズに対応可能な立地に存しています。主要幹線道路である国道1号へのアクセスにも優れており、JR東海道本線「掛川」駅まで約2.3kmと近く、雇用確保の面でも大きな魅力のある施設です。









■施設機能

本施設は、ワンフロア約3,500坪を確保した1‐2階に接車可能な4階建てのマルチテナント型物流施設です。

最大4テナントへの分割賃貸が可能であり、カゴ車およびパレット搬送可能な垂直搬送機4基と荷物用エレベーター4基を完備しています。柱スパンを10m以上確保し、柔軟な倉庫内レイアウトに対応する汎用性の高い仕様となっています。また、エントランスには掛川市の歴史になぞらえ、掛川城の城壁や東海道の宿場町をモチーフとしたデザインを取り入れました。





倉庫内

東側エントランス





■環境認証取得とサステナビリティに関する取り組み

本施設では、屋根上に太陽光発電設備を設置し一部の照明や電力を賄うなど、施設内設備の省エネ化および環境負荷軽減を実現します。これにより、建築環境総合性能評価システム「CASBEE」において「Aランク」を、建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」において最高位の「6つ星」および「ZEB」認証を取得しています。









■「CASBEE」評価概要

認証制度 ：建築環境総合性能評価システム

評価ツール：建築(新築)2021年SDGs対応版

取得年月 ：2025年1月

評価ランク：Aランク









■「BELS」評価概要

認証制度 ：建築物省エネルギー性能表示制度BELS

評価ツール：BELS 評価業務方法書

取得年月 ：2024年12月

評価ランク：BELS6つ星(最高位)









■「BELS」特記事項

「ZEBマーク」又は「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」、「ZEH-Mマーク」に関する事項：『ZEB』

再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率：51％削減

再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率：51％削減









■MCUD・ZIP静岡掛川 施設概要

施設名 ：MCUD・ZIP静岡掛川

所在地 ：静岡県掛川市長谷字小出ヶ谷1319-51他

交通 ：東名高速道路「掛川」IC約3.0km

JR東海道本線「掛川」駅約2.3km

敷地面積 ：約24,210m2

延床面積 ：約52,600m2

構造・規模：鉄筋コンクリート造+鉄骨造/地上4階建

設計・施工：鈴与建設株式会社





＜周辺地図＞





周辺地図





三菱商事都市開発の物流施設

ブランドネーム「MCUD LOGISTICS」





MCUD LOGISTICS ロゴ





＜開発済物件＞

名称 ：MCUD Logistics千葉北

所在地：千葉県千葉市若葉区愛生町

竣工 ：2015年12月





名称 ：MCUD Logistics本牧

所在地：神奈川県横浜市中区豊浦町

竣工 ：2016年1月





名称 ：MCUD Logistics川崎

所在地：神奈川県川崎市高津区北見方

竣工 ：2016年5月





名称 ：MCUD Logistics川崎II

所在地：神奈川県川崎市川崎区白石町

竣工 ：2017年1月





名称 ：MCUD Logistics市川II(※)

所在地：千葉県市川市塩浜

竣工 ：2017年7月





名称 ：MCUD Logistics座間

所在地：神奈川県座間市広野台

竣工 ：2018年1月





名称 ：MCUD Logistics市川(※)

所在地：千葉県市川市東浜

竣工 ：2018年1月





名称 ：MCUD Logistics八千代

所在地：千葉県八千代市緑が丘西

竣工 ：2019年9月





名称 ：MCUD Logistics上尾

所在地：埼玉県上尾市堤崎

竣工 ：2020年6月





名称 ：MCUD Logistics鶴ヶ島

所在地：埼玉県鶴ヶ島市富士見

竣工 ：2020年6月





名称 ：MCUD Logistics神戸西

所在地：兵庫県神戸市須磨区弥栄台

竣工 ：2021年12月





名称 ：MCUD・SGリアルティ川崎

所在地：神奈川県川崎市高津区下野毛

竣工 ：2022年5月





名称 ：MCUD Logistics野田

所在地：千葉県野田市尾崎

竣工 ：2022年7月





名称 ：MCUD Logistics久喜

所在地：埼玉県久喜市桜田

竣工 ：2022年11月





名称 ：MCUD Logistics野田II

所在地：千葉県野田市七光台

竣工 ：2023年1月





名称 ：MCUD Logistics神戸西II

所在地：兵庫県神戸市西区見津が丘

竣工 ：2023年3月





名称 ：MCUD Logistics札幌

所在地：北海道札幌市白石区米里

竣工 ：2023年11月





名称 ：MCUD Logistics南吹田

所在地：大阪府吹田市南吹田

竣工 ：2023年11月





名称 ：MCUD Logistics小牧北

所在地：愛知県丹羽郡扶桑町

竣工 ：2024年4月





名称 ：MCUD・ZIPひょうご東条

所在地：兵庫県加東市南山

竣工 ：2024年10月





名称 ：MCUD Logistics小牧

所在地：愛知県小牧市文津

竣工 ：2024年10月





名称 ：MCUD Logistics久喜II

所在地：埼玉県久喜市江面

竣工 ：2024年12月





名称 ：MCUD・ZIP大阪平野

所在地：大阪府大阪市平野区加美南

竣工 ：2025年3月





名称 ：MCUD・ZIP静岡掛川

所在地：静岡県掛川市長谷

竣工 ：2026年1月

※冷凍冷蔵倉庫兼加工センター









＜開発中物件＞

名称 ：(仮称)東扇島自動冷凍倉庫開発案件

計画地 ：神奈川県川崎市川崎区東扇島

竣工予定：2026年夏





名称 ：(仮称)大阪平野駅前複合施設計画

計画地 ：大阪府大阪市平野区平野北

竣工予定：2028年冬









■三菱商事都市開発株式会社について

三菱商事都市開発株式会社は「構想力と実現力で、都市の未来を育む。」をPurposeとして掲げ、インダストリアル領域とリテール・エンターテインメント領域を中心に型にはまらない不動産・都市開発を行っています。

インダストリアル領域ではドライ物流倉庫に加え、自動倉庫を含めた冷凍冷蔵倉庫やマルチテナント型製造・研究開発施設(innoba(イノーバ))、マルチテナント型ライフサイエンス研究開発施設(アイパーク神戸)の開発にもの開発にも注力しています。また、リテール・エンターテインメント領域では都心型商業施設や NSC(近隣型ショッピングセンター)、ホテルの開発に加え、横浜赤レンガ倉庫等におけるイベント事業も手掛けています。更に、アリーナ等を核とした大規模都市開発にも取り組んでいます。

今後も国内外における幅広い産業・顧客接地面を持つ三菱商事グループの総合力を最大限に活かし、お客様やパートナーとともに都市の可能性を開いていきます。





三菱商事都市開発株式会社

東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル7階

代表取締役社長：森田 憲司

https://www.mcud.co.jp









■Phoenix Property Investors Japan Limitedについて

Phoenix Property Investorsは、独立系のプライベート・エクイティ不動産投資グループとして、2002年に設立されました。アジアの主要7都市に拠点を設け、オフィス、インダストリアル、ホスピタリティ、住宅、リテールといった幅広い不動産分野において、高品質な投資機会を活用し、投資家およびステークホルダーの皆様に価値を創造してまいりました。現在、香港、東京、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北のアジアの主要7都市に拠点を構えており、設立以来累計約150億米ドルの運用資産を管理してきました。Phoenix Property Investorsは、世界の機関投資家を代表して投資を行っており、その投資家には、政府系ファンド、公的および企業年金基金、財団、大学基金、保険会社、主要なファミリーオフィス等が含まれています。





Phoenix Property Investors Japan Limited

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー3階

日本における代表者：林 大介