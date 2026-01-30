株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市黒田、代表取締役：青木一郎）は、2026年1月31日（土）より、関西国際空港 国際線エリアにて、関空限定 新シリーズ「木の実ひろい」を発売いたします。関西国際空港をご利用の国内外のお客様に、『日本を旅立つ前に手に取っていただける新しい大阪みやげ』として展開いたします。

◆ブランドコンセプト

自然の恵みを閉じ込めた、香ばしいナッツタルトクッキー

【関空限定】ここでしか買えない、とっておきのおみやげスイーツ

自然の恵みをそのまま味わってほしい--そんな思いから生まれた「木の実ひろい」。3種類の木の実とカカオニブを、バターをたっぷり使った香り豊かなタルトクッキー生地にこぼれるほどのせて、じっくりと焼き上げました。素材の声を聞きながら、余計なものを足さず、自然の恵みをそのまま閉じ込める--そんな丁寧なお菓子づくりから生まれたひとくちです。心がほっとほどけるやさしい甘さが、自然の恵みをそっと届けてくれます。

◆商品ラインナップ

【木の実ひろい】5個入 1,200円 ／ 8個入 1,840円

【木の実ひろい チョコレート】5個入 1,600円 ／ 8個入 2,500円

【木の実ひろい プレーン＆チョコレート】10個入（プレーン5個／チョコレート5個） 2,700円

■販売期間：2026年1月31日（土）～期間限定■販売場所：関西国際空港 第1ターミナル 国際線エリア内TASTE OF KANSAI 関西旅日記※販売場所・期間は変更となる場合があります。

◆青木松風庵について

大阪・泉州で1984年に創業、大阪と和歌山を拠点に29店舗を展開。2秒に1個売れている大阪土産「みるく饅頭 月化粧」をはじめとした和菓子・洋菓子を製造販売しています。「おいしいお菓子づくり」と「一期一会のおもてなし」を理念に、素材と鮮度にこだわったおいしいお菓子づくりを続けています。■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： １９８５年１０月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp【本件に関するお問い合わせ】株式会社 青木松風庵 販売管理部住所：大阪府泉南郡岬町深日1542-2TEL：072-492-2525