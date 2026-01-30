北海道別海町（町長：曽根 興三）は、楽天グループ株式会社が主催する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、全国の自治体の中から最も優れたふるさと納税の運営主体として認められ、「特別賞 ふるさと納税賞 大賞」を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」について

https://event.rakuten.co.jp/furusato/special/soy/?l-id=furusato_sp_top_bigcarousel_special_soy2025

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、日本最大級のショッピングモール「楽天市場」に出店する約57,000店舗の中から、ユーザーによる投票数、売上成長率、カスタマー対応、運営クオリティなどの多角的な指標に基づき、年間で最も優れたショップを選出する表彰制度です。

受賞の背景と感謝

このたびの受賞は、日頃より本町を応援してくださる全国の寄附者の皆様のご支援と、魅力ある産品づくりに尽力されている関係事業者の皆様の歩みがあったからこそ実現したものです。 皆様からの温かい応援の声は、生産者一人ひとりの大きな励みとなっております。この場を借りて、深く感謝申し上げます。

寄附者様から寄せられたメッセージ（一部抜粋）

■驚きのサイズと鮮度「届いたホタテの大きさに家族全員で驚きました。お刺身でいただくと甘みが強く、これまでのホタテの概念が変わるほどの感動がありました。」■毎年の楽しみとして「別海町の返礼品はどれを選んでも間違いがなく、我が家では毎年欠かせない恒例行事になっています。今年も素晴らしい品をありがとうございました。」■対応への信頼「配送が非常にスムーズで、梱包も丁寧。自治体としての誠実な対応が伝わってくるので、安心して寄附を続けることができます。」■食卓に広がる幸せ「美味しい牛乳や海産物を通じて、離れていても別海町を身近に感じています。生産者の皆様の努力に感謝しながら、これからも応援し続けます。」

別海町 楽天ふるさと納税 人気返礼品トップ3

本町のふるさと納税において、特に多くの支持をいただいている人気返礼品は以下の通りです。

北海道産 冷凍 ホタテ貝柱

甘く濃厚な旨味が味わえる、肉厚ホタテは一度食べたら虜になる美味しさです。一番オススメの食べ方はやっぱりお刺身！

北海道産 別海牛焼肉用

特製のこだわりタレが染み込んだお肉は焼いたときの香ばしい香りが堪らない逸品です。

今後の取り組み

別海町では、皆様からいただいた寄附金を活用し、今後も引き続き「持続可能な生産地づくり」に取り組んでまいります。全国の皆様の食卓へ幸せをお届けできるよう、町と事業者が一丸となり、信頼される自治体運営に努めてまいります。