株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）では、マラソンシーズンに合わせてマラソン完走準備セットとして電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration」の新商品［SPRECIAL DRINK SET（スペシャルドリンクセット）］の販売を2026年1月30日（金）から特別SALE価格にて販売開始しました。

マラソン・駅伝・トライアスロン・トレイルラン、長距離ランを完走するためには「エネルギー」、そして「電解質」が必要です！プレシジョンドリンクミックスは、走るためのエネルギーを。プレシジョンタブレットは、走るための塩分を補給します！自動車がガソリンとバッテリーがなければ動かないように、身体もエネルギー（主に炭水化物）と電解質（主に塩分・ミネラル）が補給されなければ思うように動きません。プレシジョンシリーズは、スポーツ科学による徹底的な分析を基に身体に不要な成分を排除し、運動に必要なもの、身体に優しいもののみを選別し配合した補給食です。このセットをレース前に飲んでおくことで本番の重要な局面で、あなたの身体がガス欠やエンストを起こすのを防いでくれることでしょう！！※競技種目・体質によって飲み方が異なります。過剰な摂取にご注意ください。

スペシャルドリンクセット内容

①PH1000 電解質タブレット×1本(10錠入)《定価3,240円》

②PF 30-120CARB ONLY DRINK MIX ×1袋 《定価12,960円》

③PF&Hボトル(500mL) ×1本 《定価1,100円》

特別SALE価格：12,000円(税込)

※合計：17,300円（税込み）が特別SALE価格：12,000円(税込)で5,300円もお得です！※CARB ONLY DRINK MIXの賞味期限が【2026年6月30日】と近いため、特別SALE価格でのご提供となっています。※1Lボトルの場合は、セット価格13,000円(税込)になります。

■カーボオンリードリンクミックス・1リットルあたり120gの炭水化を提供（480kcal）・噛む必要がなく、消化が早く、走りながらも摂取しやすい・数時間続く高強度の運動中にも最適・長時間の運動中に必要な全体的なエネルギー補給に役立ちます■電解質タブレット：PH1000タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能■PF＆Hオリジナルボトル・500mlボトル：軽量で携帯しやすく、アップや短距離ランにぴったり！・1000mlボトル：長距離レースや暑い日のトレーニングで、しっかり水分補給したいときに

【ご購入はこちら】マラソン時の完走準備セット https://shop.pfandh.jp/blogs/updates/newproduct_specialdrinkset2026

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

■スウェットテストとは

バース大学でスポーツおよび運動科学の理学士の学位を取得したスポーツ科学者でトップアスリートとしての経験もあるPrecision Fuel & Hydration CEOのアンディ ブロウ氏が、様々な専門家とともに約15年をかけて開発した、日本で唯一の専用機器を用いて、汗1Lあたりに含まれるナトリウムの含有量を計測します。そして、計測した数値をもとに1時間あたりに消費する汗の量から必要な接種ナトリウム量を算出。このナトリウム含有量はほぼ変わらない数値といわれています。そしてこの数値は個人差が非常に大きく、約12倍もの差があります。

この数値をもとに、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを作ることが、アスリートをはじめとしたプロフェッショナルたちのパフォーマンスの向上とその生命を守ることにつながります。このソリューションの開発が口コミで広まり、英国プレミアリーグやNFL、NBAなどのプロスポーツチームにも採用されています。

■製品の特徴について

製品は「エネルギー」と「電解質」の観点から様々な製品を展開しています。粉末、タブレット、ジェル、などスウェットテストの結果と、運動強度によってベストな組み合わせを提案します。パーソナライズされたスウェットテストのデータを用いて、個々の体質・ニーズに合った正確なアドバイスを提供し、最適な補給戦略を見つける本製品をぜひお楽しみください。

【ご購入はこちら】▼Precision Fuel & Hydration マラソン時の完走準備セットhttps://shop.pfandh.jp/blogs/updates/newproduct_specialdrinkset2026▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081