広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年３月７日㈯、地球派宣言イベントとして「かわちゃんと行く！宮島水族館バックヤード探検」を初開催します。

みどころ満載！宮島水族館のバックヤードを探検しよう

・普段は見られない水族館の「バックヤード」とその秘密がわかる！・この機械は何のため！？不思議な世界が体験できるよ！・スナメリの解説では思わず「へえ～？！」となる面白いお話が満載！・「海と繋がってる！」水族館の外にも仕掛けがたくさんバックヤードを知り尽くす飼育員さんのお話だけでなく、 かわちゃんのおもしろ解説に紙芝居、クイズも加わって親子で存分に楽しめる内容です。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=8cXsSKnOfVM

川田一輝（かわたかずき）1990年大阪生まれ。さかなたちの"オモロい"生態や海の大切さをイラストや歌で伝えることで、子どもの好奇心を育てる活動をしている。オチとツッコミで展開するさかな４コマ解説はテレビやイベントで人気！HOME夕方の「ピタニュー」では水曜日の『地球派宣言』コーナーに出演することも。

実施概要

開催日時：2026年３月７日㈯ ①午後１：00 ②午後３：00 場 所：宮島水族館（廿日市市宮島町10-3）参加費 ：無料 ※水族館入館料が別途必要です講 師：川田一輝［さかなのおにいさん かわちゃん］ 野村 舞（HOMEアナウンサー）定 員：各回10組20名さま（小学生を中心とした親子） ※抽選です 先着順ではありません放 送：イベントのもようはHOMEニュースで放送予定

『これからも地球の声を聞きたい』広島ホームテレビの地球派宣言は、「人と自然の共存」をテーマに1993年にスタートして以来、「関心」「理解」「行動」を3本柱としてきました。私たちは今、地球派宣言を始めた30年前よりもさらに、気候変動や環境汚染により深刻な環境問題を抱えています。2015年には国連サミットで、2030年までに達成すべき目標としてSDGsが採択されるなど、世界の意識も大きく変わりました。持続可能な社会を実現することは人類共通の課題となり、環境問題に取り組む上で若い世代が持つエネルギーや意欲を支援することが、これまで以上に重要だと考えます。広島ホームテレビはこれからも変わらず「人と自然の共存」を目指し、活動を続けていきます。この先の未来も 地球の声を聞き続けるために。