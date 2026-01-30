コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、TVアニメ『ブルーロック』新作コラボジュエリーの受注を開始いたしました。（受注期間：1/30～2/25）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/213-bluelock

■ブルーロック ストーンリング

TVアニメ「ブルーロック」に登場する各キャラクターをイメージしたシルバーリングです。甲丸フォルムのリングにユニフォームのラインを取り込み、大粒のイメージカラーストーンをセット。リング側面にイニシャルをデザインし、内側には作中でのセリフの英訳を刻印しました。華やかに身に着けられ、シンプルなリングとの重ね付けもしやすいデザインです。

●潔 世一 モデル

●糸師 凛 モデル

●凪 誠士郎 モデル

●糸師 冴 モデル

●士道龍聖 モデル

●オリヴァ・愛空 モデル

素材：シルバー925、Nanogems、キュービックジルコニア付属：オリジナルBOX、ミニカード価格：16,500円（税込） サイズ：7号～13号（奇数）

■ブルーロック ストーンネックレス

TVアニメ「ブルーロック」に登場する各キャラクターをイメージしたシルバーネックレスです。五角形のトップの中央に大粒のイメージカラーストーンをセットし、イニシャルチャームをプラス。裏面にはブルーロックモチーフを透かしで表現しました。リバーシブル仕様なので、服装や気分に合わせてお楽しみいただけます。

●潔 世一 モデル

●糸師 凛 モデル

●凪 誠士郎 モデル

●糸師 冴 モデル

●士道龍聖 モデル

●オリヴァ・愛空 モデル

素材：シルバー925、Nanogems、キュービックジルコニア付属：オリジナルBOX、ミニカード価格：16,500円（税込） 長さ：40㎝

■【ミニカード】※購入したキャラクターのミニカードが付属します。

■オリジナルBOX

■着用イメージ

©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

https://fanfunmarket.co.jp/https://fanfunmarket.co.jp/

【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）

【FanFun MARKET 公式アカウント】

https://twitter.com/FanFun_MARKEThttps://www.instagram.com/fanfun_market/https://page.line.me/859jukfd?openQrModal=true