映画監督・林海象原作による人気を博した映画「私立探偵 濱マイク」シリーズ。一連の映画公開30周年を記念して、2021年に朗読劇、2022年には第1弾「我が人生最悪の時 THE MOST TERRIBLE TIME IN MY LIFE」が舞台化されました。昨年2月に第2弾「遥かな時代の階段を The Stairway to the Distant Past」舞台版を上演。そして、今年2026年、遂に映画版の舞台化、完結編となる「-罠- THE TRAP」が、舞台『私立探偵 濱マイク -罠- THE TRAP』として、2026年2月28日(土)より東京・サンシャイン劇場を皮切りに、大阪・愛知での上演となります。





舞台『私立探偵 濱マイク -罠- THE TRAP』メインビジュアル





舞台版第1弾から本作の脚本・演出を務める西田大輔は、「今回の「罠」は謎多き作品でもあり、舞台化として、どの様に物語が折り重なっていくのか、どうぞその眼でお確かめください！！」とコメント。原作の映画監督・林海象からも、「映画の中でしか表現できなかった謎が、どのように舞台に置き換えられるのか？それが本公演の最大の見どころであり、原作者として胸が高鳴る思いである。」と期待感を寄せます。

また、主演で主人公の濱マイクを演じる佐藤流司は、「完結編となるので、しっかり有終の美を飾りたい。当時から人気があり成功している作品の舞台版なので、その面白さは間違いない。」と意気込みを語ります。

ほかにも、マイクの相棒・星野役を矢部昌暉(DISH//)、マイクの妹・濱茜役を小泉萌香、王百蘭(ワン・バイラン)役を七木奏音、中山刑事役をなだき武らが引き続き演じます。また、今作には新たに、エリート刑事の神津役に福井巴也(UNiFY)、マイクの恋人・百合子役に川上千尋、物語の鍵となるミッキー役に上田堪大、女性工員の水月／影男役(2役)に野々花ひまり、教会の神父役に大沢健といった多才な実力派俳優が加わり、シリーズ完結に挑みます！





公演は、2026年2月28日(土)～3月8日(日)サンシャイン劇場(東京)、2026年3月14日(土)～3月15日(日)COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール(大阪)、2026年3月20日(金・祝)COMTEC PORTBASE(愛知)にて上演となり、1月31日(土)午前10時よりチケットの一般販売が始まります。









■舞台『私立探偵 濱マイク -罠- THE TRAP』

原作 ：林海象

映画 「-罠- THE TRAP」(「私立探偵 濱マイク」シリーズ)

脚本・演出：西田大輔

音楽 ：田井モトヨシ





出演：

濱マイク／佐藤流司

神津／福井巴也(UNiFY)

百合子／川上千尋

ミッキー／上田堪大

星野／矢部昌暉(DISH//)

濱茜／小泉萌香

王百蘭／七木奏音

中山刑事／なだぎ武

神父／大沢健

女性工員の水月・影男／野々花ひまり





【東京公演】＜全11公演＞

公演日程：2026年2月28日(土)～3月8日(日)

会場 ：サンシャイン劇場

(東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ文化会館4F)

チケットに関するお問い合わせ：チケットぴあ https://w.pia.jp/a/d-contact/





【大阪公演】＜全3公演＞

公演日程：2026年3月14日(土)、15日(日)

会場 ：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール(大阪府大阪市中央区大阪城3-6)

チケットに関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888(平日 12:00～17:00)





【愛知公演】＜全2公演＞

公演日程：2026年3月20日(金・祝)

会場 ：COMTEC PORTBASE(愛知県名古屋市港区金川町3-5)

チケットに関するお問い合わせ：中京テレビクリエイション

052-588-4477(平日11:00～17:00)





料金(各地公演共通)

全席指定(特典付)13,500円(税込)／全席指定10,500円(税込)

＊前売り＆当日共に同料金

＊未就学児入場不可

＊『特典付きチケット』の特典は、【アクリルチャーム5種付きキーホルダー】となります。

(横浜日劇看板プレート／タバコ／公演記念タイポグラフィバー／濱マイク全身 の4種に加え、全キャスト10種よりランダム1種)





公式サイト： https://hamamike-stage.com

公式X ： @hamamike_stage #濱ステ3_罠 #濱ステ

https://x.com/hamamike_stage





公演に関するお問い合わせ： hamamike.stage@gmail.com





企画：Citrolemon

主催：【東京・大阪公演】舞台「私立探偵 濱マイク」製作委員会2026

【愛知公演】中京テレビクリエイション









■CASTからのメッセージ

濱マイク／佐藤流司

朗読劇を上演した2021年から5年近く携わってきているこのシリーズがいよいよ完結編となるので、しっかり有終の美を飾りたいと思います。濱マイクは、自分が考えるかっこいい人物像にすごく合致していて、ハードボイルドな作風と少しレトロな時代背景が、西田さんが作りだす演出や絵作りの美しさなどの世界観ととてもマッチする作品だと毎回思います。原作となる映画公開から30周年となりますが、その当時から人気があり成功している作品の舞台版ですので、その面白さは間違いないです。原作へのリスペクトと共に、舞台ならではの新たな部分にもぜひご期待ください。





神津／福井巴也(UNiFY)

皆様改めまして、神津役を務めます、福井巴也です。これまでたくさんの方に愛されてきた『濱マイク』。その映画30周年の年に舞台『濱マイク』の世界に参加できることが決まった時とても嬉しかったです。今回僕が演じさせていただく神津は物語の鍵を握る人物の1人ですし、彼の魅力や心情を丁寧に最大限表現していきたいと思っています。今まで舞台『濱マイク』を作り上げてきたキャストの方々とも稽古を重ねながら、呼吸を合わせ、皆様に喜んでいただける作品にすべく全力で挑みたいと思います。ぜひ皆様のご来場お待ちしております。





百合子／川上千尋

百合子役を務めさせていただきます、川上千尋です。舞台『私立探偵 濱マイク -罠- THE TRAP』への出演が決まり、今回初めて映画を拝見しました。長く愛され続ける理由が伝わる魅力的な作品で、その世界に携われる事がとてもうれしいです！百合子のお茶目さや、時に見せる緊張感ある表情をどう表現していくか自分自身とても楽しみにしています。そして今作がシリーズ完結編という大切な作品ですので、座組の一員として作品の空気をしっかりとお届けできるよう、精一杯努めてまいります。初めての挑戦が多い役なので、この期間を通して皆様に新しい姿をお見せできるようお稽古に励みます！皆様に劇場でお会いできる事を楽しみにしております！





ミッキー／上田堪大

ミッキー役を演じさせていただきます、上田堪大です。僕自身、西田さん演出の作品に出たい！ってずっと思っていたので、久々にご一緒できること大変嬉しく思っております。また、共演してみたいと思っていた方々もいらっしゃるので、もう既に楽しみで仕方ないです。シリーズ最後で初参加ではありますが、原作や初演からのリスペクトを持ちつつ、全力で臨みたいです。





星野／矢部昌暉(DISH//)

星野くんを演じさせていただく矢部昌暉です。舞台版の3作、遡れば朗読劇版から星野くんを演じさせていただき、ついにファイナルまで来たかと感慨深いです。シリーズ物であってもファイナルまでやれるというのは当たり前ではありません。偏に応援してくださるお客様のおかげです。ありがとうございます。身が引き締まる思いです。お馴染みのキャストやスタッフの皆様とまたご一緒できる嬉しさ、心強さと、今作から参加されるキャストの皆様との新しい出会いにワクワクドキドキでもう既にお腹いっぱいではありますが、とにかく楽しんでこの素敵な作品をお客様にお届けしたいと思います。劇場でお待ちしております。





濱茜／小泉萌香

前作、前々作に引き続き、濱茜として出演できて本当に嬉しいです。今回で完結編ということで、濱茜を演じられるのは最後になってしまうのでしょうか…。寂しい気持ちもありますが、一生懸命お兄ちゃんを支えられるように頑張りたいと思います。茜はいつだってお兄ちゃん思いで、本当に優しい子。しっかりしてて、賢くて、家族愛に満ち溢れてて、前作とくらべても学生とは思えないくらい冷静で大人になったなと感じました。これからも家族にしか見えない絆で繋がっていてほしいと思います。

ついに完結編ということで、ここまで私立探偵として守り生き抜いてきた濱マイクの生き様を最後まで見届けていただきたいですし、私も精一杯濱茜を演じられるよう一つ一つを大切に、丁寧に、作品と向き合っていけたらと思っています。





王百蘭／七木奏音

初演だけの登場キャラクターでしたが、第二弾に続きこうして完結編にも舞台オリジナルとしてマイク達と共に生きられることが本当に幸せです。今作も戦いに参戦するかしら…とドキドキしております。

まだ濱ステを見たことない方も、マイク達の泥臭くてかっこいい心のやり取りをぜひ共に目撃し感じ合えたらいいなと思います。百蘭としてはどんな未来が待っているか想像がつかないけれど亡くなってしまった徳健さんとの思い出を糧に、助けてくれたマイクの為に、彼女らしく生きたいと思います！ぜひ劇場でお会いしましょう！来见我♡





中山刑事／なだぎ武

今回も中山を演じれる事になって良かった～、、という気持ちが正直です。実は前回ちょっとだけやんちゃをしてしまった箇所があったので、完結編で降板にならないかドキドキしてました、、いつも真面目ですが、今回も真摯に中山を真面目に演じたいという気持ちで一杯です。横浜の独特な泥臭さやスタイリッシュさをエネルギッシュ且つ嫌らしく表現した人間模様が独特な作品なので、その中で生きる中山刑事という存在も、昔は刑事という仕事と向き合い自らの正義を貫いてたのが、いつの間にか街や人の泥に飲み込まれていき、今の中山が出来上がったんだろうな…というバックボーンが見える哀愁を出していけたらと思います。第二弾の時、私の稽古日数があまりにも少なく、途中「あれ？？俺この舞台に呼ばれてたよな？俺出るよな！？」ともしかしたら出てなかったのかな…て錯覚するくらい稽古場へ行った日数が少なかったので、前回よりは多めに呼ばれる事を願ってるんですが、もしかしたら前回より少ない可能性もあるのが西田演出の怖いところでもあります。とにかく、完結編もとんでもなく楽しく渋いエンターテイメントになってると思うので、前回同様心から楽しんで下さいませ！





神父／大沢健

不朽の名作である「濱マイク」のお話を頂いた時は、率直にまず嬉しさが込み上げてきて、しかもシリーズ完結編であの世界観を表現する舞台に参加できるんだという期待で、高揚すると同時にプレッシャーも感じました。私が演じる神父の役は、映画版では佐野史郎さんが演じられていました。人物像をあえて描かずミステリアスな雰囲気が印象的でした。そして、今回なんと出演者全員と初共演になります。確信しているのは、そんな新鮮な気持ちで臨んだ時には発見も多いということ。どんな化学反応が起きるか分からない醍醐味があり、今から稽古が楽しみです。皆さん是非、劇場で一緒に体感していただけたら幸いです。





女性工員の水月・影男／野々花ひまり

この度、「濱マイク」の世界に参加できることを、とてもワクワクしながら受け止めています。映画では水月と影男を別々の俳優さんが演じられていますが、その二つの役を私が一人で担うことの面白さや深さを大切に、丁寧に向き合っていきたいと思っています。出演者の皆様とは全員初めましてなので、稽古を重ねる中でどんな景色が立ち上がるのか楽しみです。作品の空気を大切にしながら精一杯努めます。劇場で皆様にお会いできる日を心待ちにしております。









■クリエーターからのメッセージ

原作：林海象

「罠」がとうとうやってきた。濱マイクシリーズの中でも謎の作品である。映画の中でしか表現できなかった謎が、どのように舞台に置き換えられるのか？それが本公演の最大の見どころである。謎ゆえに楽しみすぎる。しかしその謎によって本シリーズの映画版と舞台版は本当の意味での融合に到達するのではないか。そしてその融合はまだみぬ未來をも誘導するのではないか。何かが起きる濱マイク第三弾「罠」に原作者として胸が高鳴る思いである。さあ、この謎の世界へ皆様ようこそ！





脚本・演出：西田大輔

林海象監督によって産み出された「濱マイク」。その記念すべき完結編とも言える、「罠」がいよいよ舞台になります。舞台としても最終章。たくさんの想いを舞台に込め、もう一度原点に還りながら、新しい世界となるよう、全員で向かっていきます。

今回の「罠」は謎多き作品でもあり、舞台化として、どの様に物語が折り重なっていくのか、どうぞその眼でお確かめください









■あらすじ

私立探偵の濱マイクは百合子という恋人ができた。ある日、百合子が黒い仮面を被った影男に襲われた。犯人は最近連続して起こっている毒物殺人事件犯と同一人物らしい。すんでのところで百合子を救ったマイクは犯人探しに乗り出すが、殺人事件の新たな犠牲者から彼の指紋が検出され、事件の容疑者にされてしまう。マイクは星野の手引きで身を隠したが、錠を始めとする探偵仲間の協力を得て捜査を続行した。やがて水月という女が浮かび上がり、マイクは老女から孤児院時代の水月の恐ろしい行状を聞かされる。しかし、マイクは彼を執拗に追う中山刑事に逮捕され、マイクを逃がそうとした星野も撃たれてしまう。身動きの取れなくなったマイクを助けたのは神津刑事だった。神津は百合子が影男に誘拐されたとマイクに告げる。水月と彼女が溺愛するミッキーの部屋に監禁された百合子は、水月の命令でミッキーの母親役を演じさせられていた。水月はミッキーを捨てた母親を探し出して復讐しようとしていたのだ。水月はこれまでと同様の手口で百合子の命を奪おうとしたが、その時、ミッキーが毒物の入った注射針を水月の背中に刺した。乗り込んできたマイクによって事件は解決したが、その後、百合子が再びミッキーにさらわれてしまう。ふたりを追って下水道へ入ったマイクは全てがミッキーが仕組んだ悪魔の計画であったことをつかんだが、轟々と流れる下水の中に真犯人の姿を見失った。9カ月後、妹・茜の元に失踪していたマイクと百合子からFAXが届いた。そこには、ふたりが長い旅の途中にあることが記されていた…。









■最新情報

●【テレビ】「舞台『私立探偵 濱マイク』放送記念・佐藤流司特集」

［TV初］舞台『私立探偵 濱マイク -遥かな時代の階段を- 』

3月14日(土)午後8:00～

佐藤流司主演！映画「私立探偵 濱マイク」シリーズの舞台化第2弾！

ほかにも、佐藤流司の活躍を大特集。

詳細は、こちら＞＞ https://www.eigeki.com/news/840





●【ラジオ】文化放送 特別番組『舞台「私立探偵 濱マイク」～いつでもラジオ聴いていきなよ～』

2月12日(木) 19時30分～ 生放送

FM91.6／AM1134 radiko

詳細は、こちら＞＞ https://www.joqr.co.jp/qr/program/hamamaike/