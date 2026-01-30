株式会社サンケイアイ(産経新聞グループ)は、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD(ステラアド)」を2026年1月30日にグランドオープンいたします。グランドオープンにあわせて、対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施いたします。





駅広告

【URL】 https://stella-ad.shop/









「StellaAD」は、ファンが推しを応援するために、駅広告や街頭ビジョン、新聞折込広告など多様な広告枠を利用できる応援広告申込サービスです。2025年9月1日のプレオープン以降、多くの反響を受け、対応エリアを日本全国、さらに海外へと順次拡大してまいりました。

今回のグランドオープンでは、より多くの方に安心してご利用いただけるよう、サイトデザインおよびUIを刷新。初めて応援広告に挑戦する方でも分かりやすく、スムーズに申し込みができる構成へと進化しました。誕生日(センイル広告)のお祝いはもちろん、デビュー記念日、ライブ開催記念、日々の応援など、さまざまな「推し活」のシーンに対応できる広告メニューを今後も拡充予定です。

「StellaAD」は、ファン一人ひとりの「応援したい」という想いをカタチにし、街や社会へと広げる新しい応援文化の創出を目指してまいります。





街頭ビジョン

新聞折込広告





■サービス概要

サービス名 ： StellaAD(ステラアド)

グランドオープン： 2026年1月30日

主な機能 ： 駅広告・街頭ビジョン・新聞折込広告・クラウドファンディング

などを活用した応援広告(センイル広告含む)の申込受付

対応エリア ： 日本全国および海外(順次拡大)

特長 ： 新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイト！

(2025年9月1日時点)

／誕生日以外の記念日や応援イベントにも対応

／豊富な広告枠／初めてでも安心の申込サポート

／オンライン完結

申込Webサイト ： https://stella-ad.shop





海外広告