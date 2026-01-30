くろさわ珈琲店を運営する、株式会社Crystal Drop(所在地：北海道富良野市)は、2026年2月2日(月)からスープカレーや豚丼などのメニューが半額になる「日替わり半額企画」を開催いたします。





くろさわ珈琲店は北海道富良野の手づくりバウムクーヘンブランド、ハウスフォンフラウクロサワの姉妹ブランドとして2023年11月に千葉県鎌ケ谷市にオープンしました。バウムクーヘン工房を併設し、コーヒーとバウムクーヘン、そして北海道グルメが自慢のカフェです。





物価高騰が続く中、みなさまに少しでも外食を楽しんでほしいという思いを込めて、実施いたします。北海道メニューを味わっていただき、千葉県にいながら北海道旅行気分を楽しんでいただけます。









■くろさわ珈琲店 日替わり半額企画

スタート日：2026年2月2日(月)





曜日ごとに半額メニューが入れ替わり！





半額メニューは全部で5種類！※月によってメニューと曜日は変更予定です。





2月の日替わり半額メニュー▼

月曜日：えび丼 1,290円(税込)が→645円(税込)

火曜日：かみふらのポークの厚切り豚丼 1290円(税込)が→645円(税込)

水曜日：富良野ブラックビーフカレー 990円(税込)が→495円(税込)

木曜日：ほろほろチキンの8種の野菜のスープカレー 1,690円(税込)が→895円(税込)

金曜日：北海道ザンギ定食 990円(税込)が→495円(税込)





▼自慢のえび丼。揚げたてのぷりっさくっな食感がたまらない！ごはんがすすむ、知る人ぞ知る北海道B級グルメ。





えび丼





▼本場に負けないこだわりの厚切りポーク！バラ肉とロースを使用。食感や味わいの違いも楽しんで。





豚丼





▼ビーフとお野菜の旨みが溶け込んだビーフカレー。濃厚な味わいをお楽しみください。





カレー





▼大人気！スープカレー。ほろほろになるまで煮込んだ柔らかチキン。スープのスパイシーさと旨みが癖になりそう！





スープカレー





▼くろさわ珈琲店特製の北海道ザンギ！！大きくて濃い目の味付けのザンギは満足度120％！





ザンギ定食





■和甘味フェアも2月1日～開催します！

1957年創業の北海道で愛され続けているサザエ食品のあんこを使用した和甘味フェアをスタートいたします。

北海道十勝産の小豆を100％使用し、素材の良さを大切にしながら丁寧に炊き上げたあんこです。





【提供メニュー】

●ふらの牛乳ソフトのクリームあんみつ 790円

なめらかなこしあんのほどよい甘さと、ふらの牛乳ソフトと白玉も楽しめるあんみつ。





●小豆ぜんざい 590円

小豆を丁寧に炊き上げた、ほっとする一杯。一口サイズのおもち入り。





●おはぎ(つぶあん) 290円

おはぎから始まったサザエ食品。昔ながらの製法で作られている今も変わらぬ味わいです。





●ふらの牛乳のあずきラテ ホット／アイス 690円

ふらの牛乳となめらかなこしあんで仕立てた、やさしいラテ。





甘味フェアも開催します！





くろさわ珈琲店でご家族やご友人とのほっとするひと時をお楽しみください。





■会社概要

商号 ： 株式会社Crystal Drop

所在地： 〒076-0011 北海道富良野市末広町8番1号

設立 ： 平成18年10月6日





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

くろさわ珈琲店

TEL：047-401-5464