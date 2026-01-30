湖畔に広がる静かな夜、砂漠の闇に浮かぶ無数の星、塩湖に映り込む天空、砂の王国で星と共に眠るひととき――。世界には「星を見るために訪れたい場所」が確かに存在します。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この度、世界屈指の星空鑑賞スポットを巡る新規モデルプランを発表。テカポ湖、アタカマ砂漠、ウユニ塩湖、ジャイサルメール――夜空を旅の主役にした、新しい旅のかたちをご紹介します。

◆現地旅行会社厳選！星が語りかけてくる場所へ。世界の星空スポット4選！

星空をめぐる旅は、静寂と闇、そして無数の光が重なり合う特別な時間へとあなたを誘います。それぞれの場所には、土地の自然条件と文化が育んだ“夜空の物語”があります。星を待つひとときに感じる冷たい空気や、大地の匂い、ふと交わす言葉さえも、この旅ならではの記憶となるでしょう。今回は現地旅行会社が今おすすめしたい世界屈指の星空鑑賞スポット4か所と、それぞれの夜空を味わう新規モデルプランをご紹介します。

【1】テカポ湖（ニュージーランド）

南半球の澄んだ空気に包まれた、静かな湖畔の星空。世界有数の星空保護区に指定されたテカポ湖では、人工光の届かない闇の中に、南十字星や天の川がくっきりと浮かび上がります。湖面に映る星の光が、夜空と地上の境界を曖昧にし、視界いっぱいに宇宙が広がる感覚をもたらします。冷たい空気の中で見上げる星々は、凛とした美しさをたたえ、心を静かに整えてくれるでしょう。穏やかで瞑想的な夜を味わいたい人にふさわしい星空です。

**◼️テカポ湖で星空を楽しむおすすめモデルプラン**

息を呑む絶景と満天の星を求めて～南島で紡ぐニュージーランドの8日間：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/22257380c316ebc8a7e5

【2】アタカマ砂漠（チリ）

地球上で最も乾燥した土地のひとつ、アタカマ砂漠。その極端な環境が生み出す夜空は、まるで宇宙に最も近い場所に立っているかのような錯覚を与えます。湿度が限りなく低く、雲のない空に現れる星々は、数も密度も圧倒的。天文学の拠点が集まるこの地では、星空は「鑑賞」ではなく「観測」に近い体験となります。無音の砂漠で見上げる夜空は、理性と感情の両方を揺さぶる、知的で力強い星の世界です。

**◼️アタカマ砂漠で星空を楽しむおすすめモデルプラン**

宇宙を感じる大地と神話が眠る島へ｜アタカマ砂漠とイースター島：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/4fe3af401ca9a0973dca

【3】ウユニ塩湖（ボリビア）

雨季にだけ現れる、天空の鏡。ウユニ塩湖の星空は、夜空そのものが大地に映り込み、上下の区別が消える幻想的な光景を生み出します。星に囲まれて立っているのか、星の中に沈んでいるのか、その感覚すら曖昧になるほどの没入感。無限に広がる白の大地と静まり返った夜が、星の存在をいっそう際立たせます。現実と非現実の境目が溶けるような、記憶に深く残る星空体験がここにあります。

**◼️ウユニ塩湖で星空を楽しむおすすめモデルプラン**

銀世界に沈む陽と星の祈り｜ウユニ、ラパス、チチカカ巡り：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/4bb8a02b85f74d1cd960

【4】ジャイサルメール（インド）

砂の王都ジャイサルメール近郊の砂漠のキャンプで迎える夜。街の明かりが届かない砂丘の奥では、夜空が一気に開き、無数の星が静かに降り注ぎます。昼間のインドらしい喧騒や色彩とは対照的に、夜の砂漠は驚くほど静かで、風と星の気配だけが残ります。焚き火のそばで仰ぐ星空は、どこか物語の一場面のような趣を帯び、時間の感覚をゆるやかにほどいていくでしょう。砂と星、そして人の営みが重なり合う、インドならではの星空体験です。

**◼️ジャイサルメールで星空を楽しむおすすめモデルプラン**

砂漠と聖河が誘う、王朝インド幻想紀行：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/08669580730e0d69fda3

