株式会社イーラーニング(本社：東京都港区、代表取締役：松崎 剛、以下 当社)は、Moodle HQの調査において、Moodle国内導入実績が12年連続No.1を達成したことをお知らせします。

当社は日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナーとして、クラウド型LMS「Moodle LMS」および企業向けLMS「Moodle Workplace」をSaaS提供し、大学・専門学校・企業など多様な組織のEduDX(教育のデジタルトランスフォーメーション)を支援しています。

※国内導入実績No.1は、Moodle HQの調査に基づきます。





Moodle国内導入実績12年連続No.1(Moodle HQ 調べ)を達成





◆ Moodle LMSの活用が広がる背景

教育・研修の現場では、学習のオンライン化だけでなく、学習データの活用、教材・評価の運用効率化、学習者体験の改善など、LMSに求められる役割が年々広がっています。さらにAIの登場により、社会で求められる人材像や必要なスキルが変化し、変化に対応できる学びへの転換が加速しています。まさにEduDXの真価が問われる局面です。

こうした中で、柔軟な拡張性と運用設計の自由度を持つMoodleは、教育機関から企業研修まで幅広い領域で活用が進んでいます。学習を支えるデジタル基盤として、学習の設計・運用を継続的に改善しやすい点が特長です。

当社は、導入後の定着・改善まで見据えた支援を通じて、学びの価値が継続的に高まる環境づくりを推進しています。









◆ 25周年の節目に、“学びを支える基盤”を強化

当社は2025年に創立25周年を迎えました。私たちは創業以来、LMSは「導入して終わり」ではなく、学びが現場で根づき、改善され続けて初めて価値になると考えています。

そのため当社は、システム提供に加えて、運用の工夫や実践知が組織の中に蓄積され、担当者や部署が変わっても学びの質が落ちない“仕組み”を整えることを重視してきました。

この方針のもと、導入後の活用・運用を支える仕組みづくりを一層進めています。お客様同士が学び合い、共創できる基盤「EL Community and Support Hub(旧称：EL Support & Community Hub)」の公開は、こうした取り組みの一つです。今後も、Moodle活用の“調べる・学ぶ・つながる”を一つの場で実現する環境整備を継続してまいります。





EL Community and Support Hub





「EL Community and Support Hub」は以下のURLからご覧いただけます

※一部機能はご契約者専用です

URL： https://edudx.e-learning.co.jp/









◆ 12年連続No.1の背景：継続的な価値提供を支える3つの取り組み

当社はMoodle公式認定パートナーとして、国内でのMoodle活用を支援してまいりました。導入から運用までの支援を積み重ねてきたことが、12年連続No.1という実績につながっています。その背景となる取り組みは、次の3点です。





1. 導入後の運用負荷を下げ、定着を支える伴走支援

SaaS提供と運用支援を通じて、導入後の活用定着・改善まで伴走し、教育機関・企業の学びの継続を支えています。経験と実績に基づき、業種やニーズに合わせた提案をプロの視点から行うことで、組織の成長を支援しています。





2. つまずきを減らすナレッジ提供(動画・解説コンテンツ)

導入・運用の課題解決を支援するため、管理者・講師・学習者それぞれの立場でつまずきやすい点を踏まえたマニュアルや解説コンテンツ(動画を含む)を無償で公開しています。当社主催のウェビナーも定期的に開催し、Moodle利用者の皆さまに継続的に情報を提供しています。





3. 現場の改善が回り続けるコミュニティ基盤の整備

Moodleの国内活用を広げるため、公式情報の日本語化や、学びに関する知見の発信、コミュニティ活動への支援を継続しています。あわせて「EL Community and Support Hub」を通じて、情報提供と利用者同士の知見共有を促進し、現場での継続的な改善を後押ししています。









当社は今後も、Moodleの導入から運用までを支援し、教育機関・企業の学びの継続と改善に貢献してまいります。









【Moodle(ムードル)とは】

Moodle(ムードル)は、世界中の教育機関・企業で利用されるオープンソースの学習管理システム(LMS)です。教材配信、課題提出、テスト、成績管理、コミュニケーションなど学習運用に必要な機能を備え、柔軟な拡張性により多様な学習・研修スタイルに対応できます。大学・専門学校などの教育機関の授業支援から、企業の人材育成・オンボーディング、資格取得支援まで幅広く活用されています。

株式会社イーラーニングは、Moodle HQから日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナーとして認定されています。





Moodle公式認定プレミアムパートナー





【会社概要】

社名 ： 株式会社イーラーニング

代表 ： 代表取締役 松崎 剛(まつざき たけし)

所在地 ： 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

設立 ： 2000年10月

資本金 ： 3,360万円

URL ： https://www.e-learning.co.jp/

事業内容： 学習管理システムのコンサルティング、開発、

保守およびSaaSによるサービス提供