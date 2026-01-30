運試し×ショッピングの新体験 オンラインガチャアプリ「まわしてミーナ」を1月30日(金)に提供開始
EC事業を行う有限会社Life&Grow(所在地：大阪府堺市堺区寺地町東3丁1-23)は、運試し×ショッピングの新体験オンラインガチャアプリ『まわしてミーナ』を1月30日(金)に提供開始いたします。
App Store、Google Playにてダウンロード可能となります。
＜まわしてミーナ＞
https://lifegrow.jp/business/mina/
＜App Store＞
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%8A/id6755801439
＜Google Play＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gacha.app
▼まわしてミーナ
■コンセプト
まわしてミーナはオンラインガチャやショッピングが好きな方を中心に幅広い年齢層に向けてどなたでも遊べるサービスを展開しています。
ゲーム感覚で買い物を楽しめる(運試し×ショッピング)サービスです。
独自の世界観やキャラクターを通じて回す体験そのものを楽しんでいただけるユーザーをターゲットとしています。
▼開設に至るキッカケ
場所や営業時間に縛られず、24時間いつでも好きな時に楽しめる「体験の場」を作りたいと考えたことが開発のきっかけです。
▼アプリ制作に辺りこだわった点
ショッピングモールのようなガチャ台数と幅広いジャンルの中から「探すこと」「選ぶこと」「まわすこと」の楽しさを運任せだけでは終わらない体験型のショッピングガチャアプリへと昇華した点です。
▼TIPS'
アプリ名まわしてミーナの由来には「～してみいや」「～してみいな」など。
関西らしく親しみやすい語呂に加え、スペイン語では宝の山という意味もあります。
■アプリの特徴
▼ミーナガチャについて
街でまわすガチャガチャのような体験をオンライン上でもと思いそれをミーナガチャと名称し再現することを目指しました。
ミーナガチャ
ミーナガチャとは？
▼オリジナルシステム ミーナの鍵について
「まわしてミーナ」には、ガチャとは別軸の楽しみ方として「ミーナの鍵」という応募型の仕組みも用意されています。
応募することで通常のガチャとは異なる豪華景品が当たる可能性がある。
ユーザーにとって予期しないもうひとつの当選ルートとなっています。
ミーナの鍵
▼独自の世界観とキャラクターによるガチャ演出について
「まわしてミーナ」では結果だけではなく、回す過程や世界観への没入を意識しガチャ演出そのものをその世界観に付随したキャラクターで構成することで楽しめる体験を設計しています。
独自の世界観とキャラクターによるガチャ演出
■「まわしてミーナ」の概要
アプリ名 ： まわしてミーナ
URL ： https://lifegrow.jp/business/mina/
提供開始日時： 2026年1月30日(金)
対応OS ： iOS、Android
利用料金 ： 無料 ※アプリ内課金有
※1ミーナポイント=1円で購入できます。
運営・企画 ： 有限会社Life&Grow
公式サイト ： https://lifegrow.jp/business/mina/
＜ダウンロード＞
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%8A/id6755801439
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gacha.app
ガチャ台選択画面(サンプル)
■会社概要
商号 ： 有限会社Life&Grow
所在地 ： 〒590-0962 大阪府堺市堺区寺地町東3丁1-23
事業内容： EC事業
URL ： https://lifegrow.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
有限会社Life&Grow お客様相談窓口
お問い合せフォーム： mina.onlinegacha@gmail.com