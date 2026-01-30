一畑山薬師寺が一年の厄を祓い、福を招く節分行事「節分豆まき祭」を2月1日に開催【一畑山薬師寺 岡崎本堂】

薬師寺

一畑山薬師寺は、2026年2月1日（日）午前7時より、岡崎本堂にて「節分豆まき祭」を開催いたします。節分豆まき祭は、一年の厄を祓い、新たな年の無病息災と飛躍を願う恒例行事です。ご参詣された方全員が豆まきにご参加いただけます。

節分は一年の節目となる大切な日です。一畑山薬師寺では、この節分豆まき祭を通して、ご参加の皆様が気持ち新たに素晴らしい一年を迎えることができますようお祈り申し上げます。ご家族皆さまでのご参詣を心よりお待ちしております。

年男年女一番まき・音頭取り

一番まきは朝一番に当山の管長様とご一緒に豆まきを、音頭取りでは裃・袴姿で豆まきの音頭を取っていただきます。今年が干支の方はもちろん、厄年の方や人生で大きな節目の年をむかえられる方は、ぜひお申し込みをお待ちしております。

家まき

当日に豆まきにご参詣できない方は家まきのお申込みをおすすめいたしております。

福豆や福桝はもちろん、福笹やお札、鬼面などが揃っており、ご自宅で一年の厄払いと豆まきを行なっていただけます。なお、ネット別院からもお申込みいただけます。

ご購入はこちらから

https://www.ichihatasan.or.jp/shop/products/detail/64

詳細

当日申し込みのご案内

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/16_1_123a01653bec0ec0d9f7db354b7bc83e.jpg?v=202601300121 ]

当日申し込みの方は、下表の奉修志で豆まきにご参加いただけます。

一畑山薬師寺について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/16_2_38eb43cba3972d77b07379d17a401b78.jpg?v=202601300121 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

https://ichihatasan.or.jp/shop/

一畑山薬師寺 公式Instagram

https://www.instagram.com/ichihatasan_yakushiji/

一畑山薬師寺 公式note

https://note.com/ichihatasan