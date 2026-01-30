理美容専門誌『PREPPY』『Men’s PREPPY』主催のアワード、第25回「PREPPYリアルトレンド大賞2025-2026」の開催決定＆投票開始！

株式会社ヘリテージPREPPY リアルトレンド大賞 2025-2026

理美容専門誌『PREPPY』と『Men's PREPPY』に掲載されたヘア作品の中から、年間のグランプリを決める「リアルトレンド大賞2025-2026」が開催決定。グランプリはみなさんの投票で決まります！

投票してくださった方の中から抽選で合計50名さまに、豪華賞品のプレゼントも！理美容業界が注目するアワードをお見逃しなく！

公式サイト（投票）はこちら :https://preppyweb.com/preppyawards-2025-2026?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=org_prtimes_prtimes_20260130

PREPPYリアルトレンド大賞とは

理美容専門誌『PREPPY』『Men's PREPPY』に掲載されたヘア作品の中から、読者（理美容師・美容学生）投票で毎号ごとのベスト5を選出。月間の1位に選ばれたスタイリストが集結し、年間のグランプリを決めるのがこの「リアルトレンド大賞」です。

スケジュール

投票期間：2026/1/30(金)10:00～2026/2/28(土)23:59

結果発表：2026/3/8(日)20:00～(予定)

・投票は1名につき1回までです。1名で複数回投票を行ったことが発覚した場合、該当の票は無効となります。

・個人情報の取り扱いにつきましては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。

PREPPY部門テーマ「Standout & Real～リアルでいちばんおしゃれなヘア！」

ノミニー12名がそれぞれの解釈・表現によってクリエイトした珠玉の12作からNo.1を選んでください。

Men's PREPPY部門テーマ「ハンサム」

卓越した技術と今の気分を反映した渾身のフォトクリエイション12作からNo.1を選んでください。

新人スタイリストヘアバトルKING部門

スタイリスト歴3年未満の方が生み出した8つのノミネート作品のなかからNo.1を選んでください。

NEXT New Comers部門

1年目のルーキーによる、今いちばん推したいメンズスタイル11作からNo.1を選んでください。

PREPPY（プレッピー）/Men's PREPPY（メンズプレッピー）とは

PREPPY（プレッピー）[毎月1日発売]

サロンワークに役立つ技術、旬なスタイルの作り方を、圧倒的クオリティの写真と確かな講師陣による解説でお届けします。センス＆スキルアップのヒント満載の誌面で繰り返し学んで、リアルな美容トレンドをアップデート。

Men's PREPPY（メンズプレッピー）[毎月1日発売]

メンズスタイルを学びたい理美容師必読のマガジン。メンズヘアの最新トレンドと作り方、男性向け美容にまつわるホットな情報を毎月お届けする日本で唯一のメンズヘア＆ビュ―ティ誌。メンズ攻略は、この1冊でOK。

PREPPY / Men'sPREPPY株式会社ヘリテージ

株式会社ヘリテージとは、「Good-aging for Life」をミッションに掲げ、雑誌出版をはじめ、EC、イベント、会員ビジネスによって、多種多様な偏愛メディア＆コミュニティを創出する事業会社です。

大量生産と大量消費の時代は終わり、これからは「好きなもの」とともに、人間らしい、自分らしい価値観を大事に磨いていく時代です。好きなものにのめり込む人生は人のQOLを向上させると信じています。