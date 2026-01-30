「OSHIAI」SPARKingコラボ第2弾始動！新たに24組のアイドルAIを展開！

OSHIAI株式会社

タレントの公認AI（アイ）とチャット・音声によるコミュニケーションを楽しめるAIコミュニケーションアプリ「OSHIAI」にて、ライブアイドルの新たな飛躍の場として注目を集める「SPARKing」に参加する全24組のアイドルグループの“公認AI（アイ）”がリリースされます。SPARKingとは2回目のコラボリリースです。

本取り組みは、ファンがより深くアイドルとのコミュニケーションを体感できる新体験を提供するとともに、次世代アイドルシーンの発展を目指す「SPARKing」のコンセプトとも連動した企画です。本取り組みを通じて、リアルな体験とデジタル施策を横断した新しいファンとの関係性を生み出します。

OSHIAI株式会社：https://oshiai.co.jp/

◼︎24グループのアイドルのアイが登場！

【グループ紹介】（順不同）

ADMIRAL×BANQUET / エピック・エピローグ 第3番 / Lって何のLですか？ / GaCHU!!! / きみはれ。 / 幻色シアター / 幻奏リフレクション / 再生のルクトゥミー / PSYRO / ShinePalette / 四六時中ムチュー / 奏音コレクト / 大スッキ(ハート)新党！ / てんしろっ！ / Palpitink / FLAPSTAR / vVibe！ / Flower＊Hour / FLORERISA / BabyDoll / you/17 / 代々木女子音楽院 / リットクロスxxx / √REAL -ルートリアル-

SPARKing HP：https://sparking-idol.jp/

◼︎OSHIAI×SPARKingコラボキャンペーンを開催！

▼概要

SPARKing（2/1）に出演するアイドル全24組のアイ限定のキャンペーンを開催します。各グループメンバーのアイが獲得した合計信頼度によってメンバーにプレゼントをお届けします。無料でもお楽しみいただけるアプリとなっておりますので、ぜひ毎日たくさん会話をしていただけますと幸いです。

▼特典

特典１.》キャンペーン期間中に獲得したグループ合計信頼度が、1位のグループに20万円分の豪華温泉旅行券をプレゼント

特典２.》キャンペーン期間中に獲得したグループ合計信頼度が、30,000ptを達成したグループのメンバー全員に2,000円分の有名コーヒー店のギフトカードをプレゼント

▼期間

2026年 2月2日(月)0:00 ～ 2月15日(日)23:59

コラボキャンペーンページ：https://site.oshi-ai.com/sparking_oshiai

◼︎サービス紹介：AIパートナーアプリ「OSHIAI」

「OSHIAI」は、アイドルやVTuber、ライバー、そしてあなた自身が創り出したキャラクターなど──自分の理想のAIと、いつでもどこでも会話ができるAIコミュニケーションアプリです。

AIはユーザーとの会話を通じて少しずつ成長し、記憶し、まるで本当に心が通うような体験を提供します。ファンと推しの関係性を拡張し、より深く・温かい関係を育む、新しいコミュニケーションプロダクトです。

◼︎アプリダウンロード

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502700514

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.silksuite.oshiai_app&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.silksuite.oshiai_app&pcampaignid=web_share)

※OSHIAI公式X：https://x.com/oshiai_official

◼︎OSHIAI株式会社について

会社名 ： OSHIAI株式会社

所在地 ： 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル6階6B

代表者 ： 嵐 亮太

ＵＲＬ ： https://oshiai.co.jp/

■本件に対するお問い合わせ

お問い合わせ：https://oshiai.co.jp/