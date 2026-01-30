クリエイター還元額が2年で3750%に成長！studio15がショート動画時代の「新しい稼ぎ方」を徹底解説した最新資料を公開

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、所属・提携クリエイターへの報酬還元額が2年で3750%に到達したことをお知らせいたします。

あわせて、TikTok ShopやTikTok GOを活用し、クリエイターが自身の才能を最大限に収益化するためのノウハウや実証データをまとめた「FOR CREATORS - studio15 クリエイター様向け資料 -」を公開いたしました。

資料はstudio15公式LINEからダウンロードが可能です。

公式LINEの登録はこちら :https://lstep.app/sAfUrXo

※本資料はクリエイター向け資料になります。クリエイター以外はダウンロードできません。

クリエイター還元額3750%の背景

「FOR CREATORS - studio15 クリエイター様向け資料 -」から抜粋TikTokは“バズ”から“売れる”媒体へシフト「FOR CREATORS - studio15 クリエイター様向け資料 -」から抜粋

studio15は、TikTokが日本に上陸した初期の2019年から活動を開始し、数少ないショートムービー特化型マーケティング支援企業として、クリエイターの育成とキャリアアップを支援してきました。

単なる動画の再生数（バズ）を追うだけでなく、クリエイターが持続的に収益を得られる環境を構築した結果、クリエイターへの累計還元額は2024年から2025年末までのたった2年で3750%を突破いたしました。

TikTok Japanも登壇したクリエイター向けセミナーのようす

studio15では、TikTok Japanとの深い連携に基づき、TikTok Shopローンチ直後からクリエイターに対して売るためのノウハウを共有する勉強会や、有名企業とのマッチングイベントを開催しています。

TikTok Japanオフィスで行われたクリエイターとセラーのマッチングイベントのようす

これにより、クリエイターが表現者としてだけでなく、企業の“売れる”パートナーとして活躍できる土壌を整えています。

参考：TikTok Japanオフィスで行われたクリエイター向けセミナー＆セラーとのマッチングイベント（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000043271.html）

「FOR CREATORS - studio15 クリエイター様向け資料 －」の内容

「FOR CREATORS - studio15 クリエイター様向け資料 -」表紙フォロワー数に依存しない収益化の実現

今回公開した資料では、下記の最新のTikTok Shop活用事例やstudio15の取り組みを解説しています。

studio15ではTikTok Shopでクリエイターを募集しています！

- フォロワー1,500人でも売上100万円以上を記録：小規模なクリエイターであっても、動画1本で大きな収益を上げた事例を紹介しています。- Amazon売上が1.6倍に向上：TikTokでの紹介をきっかけに、指名検索数が850%増加し、Amazonでの販売数も大幅に増加。プラットフォームを越えた購買喚起力について紹介。- 売れる動画構成の共有：独自の動画構成アイデアや最新の売れ筋商品リストをクリエイターに提供するフォロー体制を紹介しています。studio15で働くクリエイターの例

studio15では、TikTok Shopを通じて自身の才能を収益化したいクリエイターを広く募集しています。

登録いただいたクリエイターには、累計還元額が2年で3750%となった実績から導き出された「売れる動画構成」の共有や、最新の売れ筋商品リストの提供、さらに限定勉強会への招待など、圧倒的に稼げる環境を用意しています。

案件情報や収益化のノウハウをいち早く受け取るには、まずはstudio15公式LINEへのご登録をお願いいたします。

公式LINEへの登録はこちら :https://lstep.app/sAfUrXo

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計5億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種に認定されています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida