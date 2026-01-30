LuckyFes、5周年を記念して「”早期割引”4日間通し券」を特別価格35,000円！先着500名限定で2月1日から販売開始へ

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園で開催するLuckyFes'26の「”早期割引”4日間通し券」を、2月1日（日）10時からLuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」で販売開始します。1日券は14,000円ですので本来は4日間で56,000円のところ、LuckyFes5周年を記念した特別価格35,000円で、500枚限定の先着販売になります。バラバラに4枚買うよりも21,000円も割引となります。

LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」として幅広い世代の方々に好評を博してきました。5周年となるLuckyFes’26は「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、飛び石連休を活用して4日連続で開催します。夏フェスを4日連続で開催するのは日本初となります。今年はラキモン（ラッキーモンスター）を中心にテーマパーク感をさらに醸成、全世代が楽しめるような音楽のクロスオーバーを推進し、食の祭典としてフェス飯をパワーアップさせます。

この機会にお得にチケットを入手して、ぜひパワーアップしたLuckyFes’26で熱い夏を過ごしましょう！

総合プロデューサー・堀義人コメント

いよいよ第5回目となるLuckyFesのチケット販売が2月1日（日）より開始します。今年は、なんと日本初の夏フェス4日連続開催です。アーティストブッキング、ステージ構成や会場設営など着々と準備が進んでいます。本当にワクワクします。



今年は5周年ということもあり、特別価格の4日通し券を販売することとしました。日本のフェスの特徴は、1日券での購入が多いことですが、僕が参加した海外フェスである米国コーチェラや英国グランストンベリーでは、3日間や4日間の通し券でしか買えないです。フェスは全ての日で表情が違います。アーティストは毎日違いますし、野外フェスなので天候も移り変わり、毎日新鮮な発見があります。4日間連続参加すると疲れると思いますが、ある日は午後から参加して、ある日は早めに戻るなどして、体調管理をしながら楽しめます（実際僕もコーチェラでそうやって楽しんでいます）。



今年は、4日通し券を思い切って割引をすることにより、LuckyFesでそういったフェスの楽しみを体感してもらえる様に工夫しました。1日券は14,000円で単純計算だと4日間で56,000円のところを、LuckyFes5周年を記念した特別価格35,000円で、500枚限定の先着販売になります。バラバラに4枚買うよりも2万1千円も割引となります。



今年もLuckyFesで、会いましょう。（＾＾）/

堀義人

2月1日（日）10時より“ラキチケ”限定 4日通し券早割の先着販売開始！

ラキチケ500枚限定 4日通し券早割

5周年特別価格：35,000円（税込）

＜1日券価格：14,000円（税込）＞

※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）

※早割は「大人」チケットのみの取り扱いとなります。中高生チケットは、通常先行販売からの発売となります（スケジュールは後日発表）

■LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」https://r.funity.jp/ibatick(https://r.funity.jp/ibatick)

※LuckyFM会員サービス「ラキチケ」への登録が必要です（会員登録無料）

※2月1日（日）10時以降、公演一覧にLuckyFesのチケット販売ページが表示されます

■先着販売：2026年2月1日（日）10:00～2026年2月28日（土）23:59

※予定枚数に達した時点で販売終了となります。

LuckyFes2026 （https://luckyfes.com/）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yJdQJ5ovvQ ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMは、 FM94.6MHz／88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com