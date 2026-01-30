最強不良マンガxカードゲームRPG「ジョーカー～ギャングロード～」が12周年！皆さまのご愛顧に感謝し「12周年記念キャンペーン」を開催

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、スマートフォン向けゲームの運営・開発を行う子会社の株式会社マイネットゲームス（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）が運営する「ジョーカー～ギャングロード～」が2026年2月に12周年を迎えることをお知らせいたします。

12周年を記念して、LGカードが手に入るチャンスが盛りだくさんの「12周年記念キャンペーン」を開催いたします。

■12周年記念キャンペーン

1．12周年記念プレゼント

開催期間：2月1日（日）15:00 ～ 2月11日（水）14:59

期間中ログインで「10連パネルガチャチケット」をプレゼント！この機会に超強力カードを手に入れて、デッキを強化しよう！

2．12周年の証キャンペーン

開催期間：1月30日（金）15:00 ～ 2月28日（土）23:59

12周年を記念し証の交換報酬に「LG確定ガチャチケット」や「LGカード限界突破まいまい」を特別に追加！

抗争参加ミッションやログインボーナスでは「12周年の証」を含めた各種報酬の獲得可能数が大幅に増加し、さらに「究極KR以上確定LG10%ガチャチケット」も手に入る！

3．12周年記念福袋

開催期間：2月1日（日）15:00 ～ 2月11日（水）14:59

金、銀、銅福袋に加え、LGカードが確定でゲットできる福袋や、「プレミアムガチャチケット」が12枚手に入る福袋など、周年を記念した特別な福袋が登場！

4．12周年LG確定記念ガチャ

開催期間：2月8日（日）15:00 ～ 2月15日（日）14:59

12周年を記念して、10連目はLG確定（うち新LG確率12%）のお得な豪華10連ガチャが登場！

超強力新LG「≪天煌 典≫師倉 雅也」をGETしよう！

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

マイネットゲームス及び「ジョーカー～ギャングロード～」は、ユーザーの皆さまのご愛顧に感謝し、今後も皆さまに長くワクワクをお届けできるようさらなる歩みを続けてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/64_1_0db24dc20f285edc30a1299024d06342.jpg?v=202601300121 ]

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp