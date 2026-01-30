TBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時放送）に出演で話題沸騰！ 2026年ブレイク必至の多国籍ボーイズグループ「NAZE」の番組公式フォトブックが発売決定！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」を2月28日（土）に発行いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」（C）TBS（東京ニュース通信社刊）※画像はイメージです

日本のドラマの世界進出を目指す大型プロジェクトとしてスタートし、世界のトレンドをけん引するK-POP業界を舞台にした2026年1月期ドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）。世代や国籍を越えて仲間とともに音楽業界の頂点を目指す「K-POP版“スポ根”ドラマ」として、泥臭くも前向きに、ひたむきに生きる若者を描くドラマだ。

本作に同名グループとして出演中なのが、アジア各国から選抜され、日本・韓国・タイの7人のメンバーで構成される多国籍ボーイズグループのNAZE。そんな彼らのまさにスタートラインとなる「いま」を収めたのがこの写真集だ。

「NAZE」（ネイズ）は“New Adventure’s Zestyfull Echo”の略称で、「大地の果て、海の始まり。どこへでも向かえる無限の可能性が広がるこの場所で、本当の自分を探す旅が始まる。この旅は新たな冒険となり、すべての人の心に、いきいきとした魂の響きを届けていくだろう」という意味が込められている。

彼らがこの写真集でたたずむのは、日本のポップカルチャーの中心地である渋谷・原宿、ドラマで「夢の舞台」として描かれる国立、そして束の間の海への旅。それぞれの場所で、7人それぞれが夢への思いを馳せながら見せる表情、仲間としての信頼感が織りなす無垢な笑顔…個々のロングインタビューや座談会、自身をかたどるAtoZ、メンバーそれぞれへの思い、共同生活をする寮で互いの生活や素の表情を撮影した秘蔵ショットなど、NAZEのあらゆる姿を収めた内容となっている。

NAZEにとっての記念の、そして、永久保存版となる1冊。金曜ドラマ「DREAM STAGE」も写真集も、合わせてお楽しみください！

発売記念 お渡し会／プレミアムチェキ撮影会、開催予定！

3月1日（日）都内某所にて、先着でのお渡し会＆抽選でのプレミアムチェキ撮影会を開催予定！

詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

限定表紙版（全2種類）、発売決定！

以下の店舗限定で、通常版とは表紙カバー絵柄が異なる限定表紙版（全2種類）の発売が決定しました！

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

絵柄A）取扱店：Amazon／楽天ブックス

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK 限定表紙版（仮）」（C）TBS（東京ニュース通信社刊）※画像はイメージです

Amazon

https://www.amazon.co.jp/

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18519614/

※限定表紙版【絵柄A】の表紙カバーは、Amazon・楽天ブックス同様となります

絵柄B）取扱店：@Loppi、HMV&BOOKS online、HMV一部店舗

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK 【@Loppi・HMV限定表紙版】（仮）」（C）TBS（東京ニュース通信社刊）※画像はイメージです

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16623259

通常版購入者特典、決定！ ※特典の絵柄は対象法人によって異なります

■購入特典１.：生写真1枚

対象法人A ：セブンネットショッピング

特典内容 ：NAZEメンバー 集合カット全2種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」セブンネットショッピング限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」セブンネットショッピング限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://7net.omni7.jp/detail/1107682377

対象法人B ：タワーレコード ※オンライン、渋谷店、新宿店

特典内容 ：NAZEメンバー 集合カット全2種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」タワーレコード限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」タワーレコード限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://tower.jp/item/7964600

※特典付き販売は、オンライン、渋谷店、新宿店3店舗のみでの実施となります

対象法人C ：ローソンエンタテインメント ※オンライン、一部実店舗

特典内容 ：NAZEメンバー ソロカット全7種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典C（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典D（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典E（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典F（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」ローソンエンタテインメント限定購入特典G（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16623258

■購入特典２.：フォトカード1枚

対象法人 ：TBSショッピングほか ※一部ドラマ公式POP UP SHOP、TBSストア（東京駅店）など、TBS関連ショップにて販売予定

特典内容 ：NAZEメンバー ソロカット全7種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典C（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典D（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典E（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典F（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典G（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link(https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link)

★TBS販路限定グッズセット購入特典

TBS販路限定でトレカケースとのグッズセットを販売いたします。グッズセット購入特典として、NAZEメンバー ソロカット全7種類からランダムにて1枚＋集合カット1枚の合計2枚がついてきます。グッズセットの詳細については下記TBSショッピングの購入ページをご覧ください。

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」TBS販路限定購入特典（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link(https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link)

直筆サイン入りチェキ、プレゼント！

★TBSショッピング（ECサイト）限定抽選特典として直筆サイン入りチェキをプレゼント

TBSショッピング（ECサイト）にてご予約いただいた方の中から抽選で14名様（各メンバーソロ7枚×2種）にメンバー直筆サイン入りチェキをプレゼントします。

詳細・ご予約はTBSショッピングの購入ページをご覧ください。

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link(https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link)

TBSショッピングに関するお問い合わせは下記まで

TBSショッピングカスタマーサービスセンター

専用ダイヤル：0120-68-5571(#)（フリーダイヤル）

ご利用時間：毎日あさ10時～よる8時 ※受付時間が変更になる場合がございます。

＜注意事項＞

※1月30日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品情報】

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（仮）」

●発売日：2026年2月28日（土） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■「デジタルTVガイド」公式X

＠digitaltvguide＜https://x.com/digitaltvguide＞

■「デジタルTVガイド」公式インスタグラム

@digitaltvguide＜https://www.instagram.com/digitaltvguide/＞