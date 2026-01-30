池澤春菜さん、宇垣美里さんも絶賛！　二つの時代で響き合うシスターフッド×青春ミステリ、青波杏『夜が明けたら』2026年1月30日（金）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、青波杏の最新小説『夜が明けたら』を2026年1月30日（金）に発売しました。

第35回小説すばる新人賞を受賞した『楊花（ヤンファ）の歌』でデビューし、その後も『日月潭の朱い花』『花咲く街の少女たち』など、戦中・戦後の日本やアジア諸国を舞台に、当時を生きた女性たちの現実や葛藤、つながりを描いてきた青波杏さん。

業界で今もっとも注目される作家の最新作『夜が明けたら』の主人公は、2024年の日本で編集者として生きるルルと、その半世紀前、70年代の日本で学生運動から逃れるように生きるジュン。20代の二人の女性です。物語は、ジュンが当時書いた一編の小説をルルが受け取ったことから始まります。50年以上前の、同世代の女性が生きた激動の青春に引き込まれていくルル。二つの時代を結ぶ青春ミステリの行方は――。

別の時代をもがきながら生き抜く彼女たちの人生が繋がり、響き合う瞬間の衝撃と、そのとき初めて見つかる感情を、ぜひ体感してください。

池澤春菜さん、宇垣美里さんも絶賛！

戦って、諦めて、もがいて、忘れようとして、傷ついて、傷ついていないふりをして

それでも、ここまで来た

まだ続いている、わたしたちの物語。

――池澤春菜さん（作家）

革命の最中、どこかにあるはずの"居場所"を目指した女性たちと、現代女性が時を越えて連帯していく様が眩しくて、切なくて。

世界は良くなってると言い切ることは難しいけれど、確かにバトンは受け取った。夜明けを信じて、走り続ける。

――宇垣美里さん（フリーアナウンサー・俳優）

全国の書店員さんから感想続々！

人それぞれ辛いことがあり、乗り越える方法もまた人それぞれ。続く道を閉ざさず、「今を生きる」ことの大切さを考えさせられました。暗闇の閉塞感から解放されて、視界が広がっていく。そんな感じがしました。

――ブックスジュピター 林 貴史さん

私たちは現代を生きるルルと共に70年代の空気と喪失に戸惑い、混乱し、なんとなく怯えながら少しずつ物語を読み進めていくことで、ラストの静かで穏やかな世界に辿り着く事ができるのです。時を超えて繋がるバトンを感じる一作でした。

――宮脇書店本店 藤村結香さん

刊行を記念して本文冒頭を特別公開！

KADOKAWA文芸WEBマガジン「カドブン」では、刊行を記念し、本文冒頭部分の試し読みを公開しました。彼女たちの物語のはじまりを、あなたの目でお確かめください。

▼【試し読み】二つの時代で響き合う女性たちの思いが胸を刺すシスターフッド×青春ミステリ――青波 杏『夜が明けたら』冒頭特別公開！

https://kadobun.jp/trial/yorugaaketara/entry-150814.html

『夜が明けたら』あらすじ

あの子を死なせたままじゃ、あたしたち、遠くになんて絶対いけない。

〈りっちゃんが死んだ。寒さと痛みのなかで――〉。2024年、小説誌の編集部に届いた原稿には、学生運動が過熱した半世紀前、日本中を震撼させた事件で親友を亡くした大学生ジュンの日々が綴られていた。

これはフィクションか、あるいは新たな事実か。駆け出しの編集者・二階堂ルルは、当時の報道と原稿に食い違いがあることに気づき、その真相を探る。見えてきたのは、自分自身の本当の心で――。

1972年、ジュンの大好きな友だちが死んだ。打ちひしがれた彼女は、一風変わった人々が集まる「幸海荘」に転がり込む。大切な人の記憶に苦しみながらも日常を取り戻していくジュンが目にした、信じようのない光景とは。

ここではないどこかに居場所を求めてもがく彼女たちの、激動の青春と小さな希望の物語。

書誌情報

書名：夜が明けたら

著者：青波杏

定価：2,420円（本体2,200円＋税）

発売日：2026年1月30日（金）

体裁：四六変形判／320頁

装画：いとうあつき

装丁：坂詰佳苗

ISBN：978-4-04-115734-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000217/)

著者プロフィール

青波 杏（あおなみ あん）

1976年東京都生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。専門は近代女性史。

2022年『楊花の歌』（「亜熱帯はたそがれて――廈門、コロニアル幻夢譚」を改題）で第35回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。

他の著書に『日月潭の朱い花』『花咲く街の少女たち』などがある。