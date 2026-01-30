【本日発売】「PalVerse」に「Disney vol.2」が登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、トレーディングフィギュアブランド「PalVerse(パルバース)」の新商品「PalVerse / Disney vol.2」を1月30日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。
ディズニーキャラクターたちがデフォルメフィギュアになって登場！
ディズニーキャラクターたちが、手のひらサイズのデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse(パルバース)」に登場！
1月30日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始いたしました。
ぜひゲットしてくださいね！
■「PalVerse / Disney vol.2」概要
【価格】
［PACK］1,100円(税込)
［BOX］6,600円(税込)
【発売日】
2025年1月30日(金)発売
【素材】
本体：PVC
【種類数】
全7種（通常6種＋シークレット1種）
【仕様】
ブラインドパッケージ
【本体サイズ】
約90mm
商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-2614/
■ラインナップは全7種類！（通常6種＋シークレット1種）
エリック王子
アリエル
王子
白雪姫
ラプンツェル
フリン・ライダー
「PalVerse(パルバース)」とは？
『手のひらサイズの新世界』をコンセプトにアニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現したデフォルメフィギュアブランドです。今後世界中の皆様へお届けできるよう様々な展開を行っていきます。
・公式HP
https://palverse-figure.com/
・公式X(旧：Twitter)
@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)
・公式Instagram
@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)Disney (C)BUSHI