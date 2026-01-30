2月＜無料＞音楽番組ラインアップ発表！独占ライブやオリジナル音楽番組を「BS10プレミアム」にて無料放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、毎月たくさんのプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けしています。

２月は、世界中で愛され続けるスーパーバンド、クイーンによる、クイーン絶頂期の熱気を伝える伝説的コンサート「オン・ファイアー／クイーン１９８２」から、女優としても活躍する斉藤由貴が1990年1月28日東京厚生年金会館で行ったコンサート「斉藤由貴コンサート ＯＮＥ ＴＷＯ」や、世代を超えて愛される豪華スターと毎月、長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで会える「ザ・ゴールデンステージ」（独占放送）の記念すべき第1弾まで、全て無料でお送りします！

さらに、デビュー60周年を迎えた加藤登紀子の「加藤登紀子60周年海外特別編～中国ハルビン＆バルト三国ラトビア公演～」(独占初放送)、日本人の心に残る歌手の魅力を、ゆかりのゲストと共に紐解くオリジナル音楽番組「歌聖へのラブレター ～私しか知らない美空ひばり～【総集編】」をBS10（ビーエステン）でも同時無料放送。この機会にぜひ、ご覧ください！

2月の音楽番組<無料放送>ラインナップ

(c)iehokＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＬＩＶＥ Ａｕｔｕｍｎ Ｓｐｅｃｉａｌ ２０２５放送日時：2月1日(日)夕方4：00

舞台は制作にクリエイティブ・ディレクターの箭内道彦が参加した、東京・有楽町の「Ｉ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷ」。ストロングスタイルではない、しっとりと大人のアコースティックバージョンで、一味違うＨＯＵＮＤ ＤＯＧをお楽しみください！【ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＬＩＶＥ Ａｕｔｕｍｎ Ｓｐｅｃｉａｌ 僕の歌は、君の歌～Ｋ’ｓ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 2025～】

由紀さおり・安田祥子 童謡コンサート ２０周年記念ファミリーコンサート放送日時：2月2日(月)午後1：00

由紀さおり・安田祥子姉妹が1986年に始めた童謡コンサートの20周年記念公演が2005年から2006年にかけて開催されました。日本の美しい童謡・唱歌や世界の歌を、二人の透明感あるハーモニーで披露。「歌・うた・ウタ」をテーマに、歌の素晴らしさを次世代へ歌い継ぐ集大成のステージとして、全国各地で公演が行われました。

シャーデー：サンディエゴ・ライヴ放送日時：2月3日(火)午後1：00

1993年、アメリカ西海岸のサンディエゴでおこなわれたシャーデーのライブ・パフォーマンス。エキゾチックな美貌と魅惑のスモーキー・ボイスで世界中の音楽ファンを虜にした歌姫シャーデー。ジャズ、ソウル、Ｒ＆Ｂ、レゲエなどさまざまなジャンルの音楽がブレンドされた独特の楽曲が、スタイリッシュなステージ演出とあいまって、洗練された大人の世界観を醸し出す。名曲「スムーズ・オペレーター」をはじめ、代表曲を披露。

３人の歌仲間スペシャル 松尾雄史・三丘翔太・二見颯一・青山新放送日時：2月4日(水)午後1：00

仲良し歌仲間が織りなす素敵な音楽タイム。2025年5月11日に日本橋三井ホールで行われた、松尾雄史、三丘翔太、二見颯一、青山新によるコンサートの模様をお届けする。【曲目】黒い花びら／君恋し／今日でお別れ／罪の恋／ゆうなぎの唄／また逢う日まで／喝采／身勝手な女／ゆう子／夜空／勝手にしやがれ／ルビーの指環／北酒場／ＴＳＵＮＡＭＩ／一剣／上を向いて歩こう

オン・ファイアー／クイーン１９８２放送日時：2月4日(水)よる6：00

1982年6月5日、イギリスのミルトン・キーンズ・ボウル（野外円形劇場）でおこなわれたクイーンのコンサート。当時リリースされた新作アルバム『ホット・スペース』からの新曲と、「ボヘミアン・ラプソディ」「ウィ・ウィル・ロック・ユー」など数々の代表曲を融合させたセットリスト。フレディ・マーキュリーの圧倒的なパフォーマンスとメンバーの圧巻の演奏が見どころの、クイーン絶頂期の臨場感あふれる熱気を伝える伝説的コンサート。

佐藤竹善 ＬＩＶＥ Ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅｓ ’２２放送日時：2月5日(木)午後1：00

2022年10月9日に東京ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで開催された“ＬＩＶＥ Ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅｓ ’22～Ｉｔ’ｓ ＭＹ ＪＡＯＲ”の映像作品。アルバム「ｒａｄｉｏ ＪＡＯＲ ～Ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅｓ 8～」からの曲を中心に、過去のＣｏｎｅｒｓｔｏｎｅｓシリーズで取り上げたＪ-ＰＯＰの名曲を次々と披露した一夜限りのライブを、ＭＣを含めトータル140分以上を完全収録。

(c)UNIVERSAL MUSIC ARTISTSLLC

【独占初放送】 【BS10で同時無料放送】加藤登紀子60周年海外特別編～中国ハルビン＆バルト三国ラトビア公演～放送日時：2月6日(金)午前10：00／2月8日(日)夕方4:00

2025年8月に歌手デビュー60周年を記念し、音楽の都・ハルビンを舞台に行われた「加藤登紀子コンサート ｉｎ ハルビン」日本の西洋音楽のルーツ・ハルビン交響楽団との共演の様子もお届けします。また2015年に50周年記念で行われたバルト三国ラトビア公演の様子も合わせた海外公演特別編です。

Hiromi Iwasaki Concert PRESENT for you for me Digest放送日時：2月11日(祝・水)よる6：00

岩崎宏美が、代表曲「聖母たちのララバイ」「思秋期」や、さだまさし、岡本真夜らが楽曲提供した曲を披露。メドレーでは「ロマンス」「シンデレラ・ハネムーン」などのヒット曲も。さらに、念願のディズニー映画デビュー作となった実写版「美女と野獣」でポット夫人が歌う同名曲も歌い上げ、見どころ満載のステージを放送。

斉藤由貴コンサート ＯＮＥ ＴＷＯ放送日時：2月13日(金)午前10：00／2月15日(日)夕方4:30

1990年1月28日に東京厚生年金会館で収録されたコンサートを、インタビュー映像も含めて放送。

ドゥービー・ブラザーズ：ライヴ・フロム・ザ・ビーコン・シアター放送日時：2月18日(水)よる6：00

2018年、ドゥービー・ブラザーズがＮＹのビーコン・シアターで25年ぶりにおこなったライブ。初期を代表する大ヒット・アルバム『トゥールーズ・ストリート』と『キャプテン・アンド・ミー』の全曲をアルバムの曲順どおりに演奏する“完全再現ライブ”はファン必見。「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」「ロング・トレイン・ランニン」「チャイナ・グローヴ」など不朽の名曲の数々が、いぶし銀のパフォーマンスで蘇る。

(c)ひばりプロダクション【BS10で同時無料放送】歌聖へのラブレター ～私しか知らない美空ひばり～【総集編】放送日時：2月20日(金)午前10：00／2月22日(日)夕方4:00

日本人の心に残る歌手を“歌聖”として取り上げ、ゆかりのゲストと共に、知られざるエピソードや思い出の品などを振り返りながら魅力を紐解く音楽番組。さらに、ゲストが思い入れの強い曲のカバーを生歌で披露。記念すべき第1回の“歌聖”は美空ひばり。ゲストの天童よしみ、里見浩太朗が美空ひばりへの思いを語ります。マンスリーＭＣは高橋みなみ。【総集編】

【独占放送】ザ・ゴールデンステージ第１弾 田川寿美・水森かおり放送日時：2月25日(水)よる6：00

世代を超えて愛される豪華スターと毎月、長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで会える「ザ・ゴールデンステージ」。田川寿美・水森かおりなど紅白出場歌手と注目の若手歌手による記念すべき初回公演を独占放送！通常のライブとはひと味違った特別ステージで、月替わりで豪華スターが登場する特別な時間をぜひお楽しみ下さい。

セリーヌ・ディオン：Ｔａｋｉｎｇ Ｃｈａｎｃｅｓ ワールド・ツアー・コンサート放送日時：2月27日(金)午前10：00

圧倒的な歌唱力で絶大な人気を誇る、“歌姫”セリーヌ・ディオンが2008年～09年にかけて世界93都市でおこなったワールド・ツアー。パワフルな歌声、華やかな衣装とステージ演出、力強いロック・ナンバーから繊細なバラードまで幅広いジャンルの楽曲が盛り込まれた、圧巻のパフォーマスが見どころ。映画『タイタニック』の主題歌として大ヒットした「愛のテーマ」や、クイーンの名曲のカバーなど、多彩な楽曲を披露。