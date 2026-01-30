TTNEが「サウナ導入セミナー」をハルビア高知で開催

TTNE株式会社

サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）は、「ハルビア サウナショールーム 高知」のリニューアルオープンを記念し、事業者向けの「サウナ導入セミナー」を開催いたしました。

「ハルビア サウナショールーム 高知」は、高知県高知市に位置し、世界No.1シェアを誇るフィンランド発のサウナブランド「HARVIA（ハルビア）」の正規代理店として運営されています。

本ショールームは、2021年にサウナシュランを獲得した「SAUNA GREMPIA（サウナグリンピア）」を手がけるサウナリージャパン株式会社が運営を担っています。

「ハルビア サウナショールーム 高知」が拡大移転

高知県唯一の「HARVIA（ハルビア）」正規代理店である「ハルビア サウナショールーム 高知」は、拡大移転に伴い、リニューアルオープンいたしました。

本ショールームでは、カタログやWebサイトだけでは伝えきれない、フィンランド本場のサウナが持つ質感や香り、そして心地よい熱を、実際に「見て・触れて・体感」できる空間を整えています。

ハルビア製サウナ機器の販売から設置、アフターメンテナンスまでを一貫して提供し、一般住宅から商業施設まで、幅広いニーズに対応。展示エリアには、日本の住宅事情に適した家庭用サウナをはじめ、アウトドアシーンで人気のバレルサウナなど、注目のラインナップを取り揃えています。

■主な展示ラインナップ（一部）SOPO1212SÖPÖ（ソポ）シリーズ

日本の住宅サイズに合わせて作られた、PSE認証済の家庭用モデル（SOPO1212・SOPO0909）

バレルサウナバレルサウナ

アウトドアの自然とサウナを満喫できる樽型サウナ

コールドプランジコールドプランジ（チラー）

サウナの熱を瞬時に冷やす 氷要らずの高性能チラー

TTNEが語る「サウナがもたらす付加価値と、サウナビジネスの現在と未来」

「ハルビア サウナショールーム 高知」のリニューアルオープンを記念し、TTNE株式会社主催による事業者向けの「サウナ導入セミナー」を開催いたしました。

本セミナーには、高知県を拠点に活躍されている設計事務所、施工会社、建設会社、銀行など、地域のライフスタイルや経済を支える多くの皆様にご参加いただきました。

当日は、サウナがもたらす付加価値をはじめ、具体的な導入フローや最新のサウナトレンドについて共有。高知県におけるサウナビジネスの活性化と、サウナ文化の定着に向けた、熱気あふれる場となりました。

TTNEは、今後も年々高まり続ける家庭用・事業用サウナのニーズに応えるとともに、新たなサウナ文化の発信拠点となることを目指しています。

ハルビア サウナ ショールーム高知

ハルビア サウナ ショールーム高知では、世界No.1ブランドのサウナヒーターやサウナルームを実際に見て触って体験して、納得の上ご導入いただけます。ご自宅のリフォーム、新築時や店舗、商業施設へのサウナ導入を検討中の方のご来場をお待ちしております。

所在地 高知県高知市堺町3-1 DEVA東館ビル3階

営業時間：月～土 14:00～18:00（日・祝除く）

電話 090-9553-7770(#)（吉永）

URL： https://www.saunaryjapan.com

来店予約はこちら：https://docs.google.com/forms/d/1lgXDLkC3cyoyaxTq8uf9HGgRF57ksTLSAN-e7G9b008/preview

[TTNE]について

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(https://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

＜オフィシャルサイト＞

TTNE : https://ttne.jp

サウナ専門ブランドSHOP[TTNE] : https://www.ttne.shop

日本サウナ学会 : https://www.ja-sauna.jp

SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com

SAUNA37 : http://sauna37.com

SAUNA SELECT : https://sauna-select.com

ととのえ親方：https://www.instagram.com/totonoeoyakata

サウナ師匠：https://www.instagram.com/saunashisho

■本件に関するお問い合わせ

TTNE株式会社 担当：森田

メール：morita@ttne.jp

代表番号： 03-5843-7576(#)