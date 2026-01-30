RIKEN (THAILAND) CO., LTD. 太陽光発電設備の本格稼働を開始

リケンテクノス株式会社

リケンテクノス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：常盤 和明）の連結子会社であるRIKEN (THAILAND) CO., LTD.（本社：タイ国パトムタニ県、取締役社長：家田 大毅）は、太陽光発電設備の本格稼働を開始しました。

RIKEN (THAILAND) CO., LTD.では、工場敷地内に屋根置き太陽光パネルを導入し、2026年1月から本格稼働を開始しました。今回、4,742枚の太陽光パネルを設置することで、工場の総電気使用量の約13%を太陽光で発電することが可能になり、CO2排出量を年間約1,164トン削減することができます。

当社グループでは、「持続可能な地球環境への貢献」を重点課題（マテリアリティ）に掲げており、気候変動への対応をはじめとするサステナビリティに関する取り組みを強化しています。



リケンテクノスグループは、今後も持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきます。



当社ホームページ：https://www.rikentechnos.co.jp/