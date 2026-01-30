販売パートナー企業の功績を表彰する「ONE CAREER Partner Award 2026」を開催、9社10名が受賞

株式会社ワンキャリア

新卒採用サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2026年1月16日(金)に、販売パートナー企業の功績を表彰する「ONE CAREER Partner Award 2026」を開催し、9社10名が受賞しました。

背景

新卒採用サービス「ワンキャリア」は、採用計画の立案から母集団形成、認知拡大、採用活動の振り返りなどに活用できる人事向け採用サービスです。2020年のリリース以来、全国6,000社以上[※1]の企業様にご利用いただいております。2022年からは、より幅広い業種・エリアの企業様にサービスをお届けすべく、全国で販売パートナー企業の募集を開始。現在では、北海道から九州まで全国200社を超える企業と提携しています。

パートナー企業を通じた採用成功事例は日々増加しており、当社のミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」を実現する上でパートナー企業は必要不可欠な存在です。当社では、日頃の尽力への感謝を込め、大きな功績を残されたパートナー企業や営業パーソンに光を当てる本施策を2024年から実施しています。

今後も全国のパートナー企業と強固に連携し、あらゆる企業様の採用成功を後押ししてまいります。

※1 2025年11月末時点の情報

受賞企業・受賞者一覧 ※敬称略

＜法人部門：2025年の売上上位企業から選出＞- 株式会社ネオキャリア- えびす商店株式会社- 株式会社DYM- 街ツク株式会社- 株式会社トーコン特別賞（Newパートナー）：

2025年に新規にパートナーとなった企業から選出

- 株式会社TONGARI特別賞（エリアパートナー）：

一都三県以外を拠点とするパートナーの中で、2025年に大きな功績を残した企業から選出

- 株式会社ビザビ＜個人部門＞- えびす商店株式会社 棚原 匠平- えびす商店株式会社 三木 啓悟- えびす商店株式会社 坂田 朗- 街ツク株式会社 小谷 真功- 株式会社ワークコンシェルジュ 清水 元規- 株式会社Human Creation 山川 勇之丈- 株式会社ネオキャリア 宮澤 タケル- 株式会社DYM 秋山 岬希- 株式会社ネオキャリア 中村 拓実- 株式会社ネオキャリア 白子 久瑠弥

授賞式の様子

当社パートナーセールス担当者のコメント

株式会社ワンキャリア コンサルティングセールス部 佐藤 進太郎

パートナー企業の皆様には、変化の激しい採用市場において、日々真摯に企業様や候補者様と向き合い、価値あるご提案を届けてくださっていることに、心より感謝申し上げます。皆様のたゆまぬご尽力こそが、採用市場をアップデートし、企業の未来を切り拓く大きな原動力となっております。

2026年も、パートナー企業の皆様との強固な連携を通じて、採用に課題を抱える多くの企業様の成功を支えるとともに、より革新的で本質的なサービスを提供できるよう邁進してまいります。

販売パートナー制度について

新卒採用でお困りの企業様に当社の「ワンキャリア」を販売または紹介いただき、成約に至った場合、販売パートナーへ手数料をお支払いする制度です。当社では、販売手法の習得に向けたオンボーディング体制や販売後のフォロー、販売額に応じたインセンティブ体系やランク制度など、パートナー企業が円滑に販売できるような柔軟なサポート体制を整備してまいりました。現在のパートナー企業は200社を超え、今後も拡大する見込みです。

販売パートナー制度の詳細につきましては、下記URLよりお問合せください。

ワンキャリア販売パートナー募集ページ https://service.onecareercloud.jp/lp/partners

【ご参考】新卒採用サービス「ワンキャリア」について

就活支援サービス「ワンキャリア」を活用し、企業の人事担当者向けに採用活動を支援するサービスを提供しています。

会社情報や求人広告を掲載できる「求人掲載機能」をはじめ、国内最大級の学生データベースを活用して学生にアプローチできる「スカウト機能」、オンライン説明会をはじめとした高品質なデジタルコンテンツで採用ブランドを構築する「動画サービス機能」、採用活動計画の立案に必要なマーケティングデータを提供する「採用計画機能」をご用意しております。

採用計画の立案から求職者の募集、選考活動の管理に至るまで、企業の採用活動全体を一貫して支えるデジタルツールとして、企業の採用活動におけるDXを推進します。

サービスサイト：https://service.onecareercloud.jp/

