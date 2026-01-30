¡Ú¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¡Û½ÂÃ«¶è¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¡Ö¥´¥ßÌäÂê¡×¤ò¥Üー¥É¥²ー¥à¤ÇºÆ¸½
³ØÀ¸¤¿¤Á¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹
À½ÉÊ²½¤·¤¿2ºîÉÊ
¥á¥Ç¥£¥¢³ØÉô¤ÎÀ±ÌîÂîÌé½Ú¶µ¼ø¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤òÀì¹¶¤¹¤ë3Ç¯À¸14Ì¾¤¬¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥´¥ßÌäÂê¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Üー¥É¥²ー¥à¡Ø¥Ý¥¤¥Ã¤È¥«¥ë¥¿¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Î¶²ÉÝ¡ÊThe Fear of Littering¡Ë¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼ÔÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ÂÃ«¡×¤¬Êú¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê¥´¥ßÌäÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤Ï°ìÈÕ¤ÇÌó3.6¥È¥ó¤â¤Î¥´¥ß¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸½¾õ¤ò¡Ö²ÝÂê¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ²ÝÂê¤ò¼Â´¶¤·¡¢¼«È¯Åª¤Ê²ò·è°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¸¦µæ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö³Ø½¤¸¦µæ³èÆ°½õÀ®»ö¶È¡×¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢5·î¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤òË¬¤ì¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë½ÂÃ«¥°¥Ã¥É¥Þ¥Êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://shibuya-good-manner.com/)¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢14Ì¾Á´°÷¤¬¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤È¸ú²Ì¤Î´ÑÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢14·ï¤Î´ë²è°Æ¤ò5·ï¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ5¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¡¢10·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SOCIAL INNOVATION WEEK 2025(https://www.social-innovation-week-shibuya.jp/)¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶¦ºÅ¡§½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥¹¥È¥×¥ì¥¤²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°Õ¸«¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î7Æü¡¦8Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ËÜ³Ø¤ÎÂç³Øº×¡Ö3J festival¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍè¾ì¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥¹¥È¥×¥ì¥¤²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·×3²ó¼Â»Ü¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¥×¥ì¥¤²ñ¤Ë¤Ï¡¢±ä¤ÙÌó100Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢º£²ó2ºîÉÊ¤ÎÀ½ÉÊ²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î22Æü¤ËÅìµþµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®ÈäÏª²ñ¡¦ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢À±Ìî½Ú¶µ¼ø¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍýÏÀ¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ó¥È³Ø¤Î±þÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î¥²ー¥ß¥Õ¥£¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¥´¥È²½¡Ù·¼È¯¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¥²ー¥àÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¼ñ»Ý¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤ÎÁÀ¤¤¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ¹ÅÄ¿·»ÒÍý»ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö4·î¤«¤é³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥²ー¥à¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ»ØÆ³¤ª¤è¤Ó´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥²ー¥ß¥Õ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀÐ¿À¹¯½¨ÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£²óÀ½ÉÊ²½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹ÖÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¥á¥Ç¥£¥¢³ØÉô3Ç¯¤Î¾®ÅÄÀî³Ú¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÃ±¤Ë¥²ー¥à¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¥²ー¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ÇµÛ¤¤³Ì¤ä±ø¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò½¦¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¿Í¤Ï¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥àÆâ¤Ç¤Î°Õ¸«¤Î¾×ÆÍ¤ä¡¢ÀâÌÀ½ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´°À®ÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ½ÉÊ²½¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½ÂÃ«¤Î³¹¤«¤é¥´¥ß¤¬¸º¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢À½ÉÊ²½¤·¤¿¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ï¡¢¡ÖBoard Game Japan¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥É¥²ー¥à¾Ò²ð
¥Ý¥¤¥Ã¤È¥«¥ë¥¿
½ÂÃ«¶è¤Î¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥«¥ë¥¿É÷¥¯¥¤¥º¥²ー¥à¡£
¥ëー¥ë¡§Á°È¾¡Ê1R¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê»¥¡×¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡ÖÅú¤¨»¥¡Ê¥´¥ß¤Î¼ïÎà¡Ë¡×¤òÁÇÁá¤¯¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¡Ê2R¡Ë¤Ç¤Ï¥ëー¥ë¤¬È¿Å¾¤·¡¢¡ÖÅú¤¨»¥¡×¤«¤éÌäÂê¤ÎÆâÍÆ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Ê·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¸åÈ¾¤Ç°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¥´¥ßÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¡§¥«ー¥É¤ÎÃ¼¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥é¥¤¥ó¡×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÌäÂê»¥¤ÈÅú¤¨»¥¤ÎÆú¿§¤ÎÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿³È½¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀµ¸í¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤ÏÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Î¶²ÉÝ¡ÊThe fear of littering¡Ë
½ÂÃ«¶è¤Î¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡¢¿À·Ð¿ê¼å¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à¡£
¥ëー¥ë¡§¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï»³»¥¤«¤é¡Ö¥´¥ß¥«ー¥É¡×¤ò¤á¤¯¤ê¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¥´¥ßÊ¬ÊÌ¥ëー¥ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯Ê¬ÊÌ¡¦½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿À·Ð¿ê¼å¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢¤á¤¯¤Ã¤¿¥´¥ß¥«ー¥É¤ÈÆ±¤¸Ê¬ÊÌÊýË¡¤Î¥«ー¥É¤òÃµ¤·¡¢Àµ¤·¤¯Â·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÃæ¤ËÆÃ¼ì¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¿Í´Ö¡×¥«ー¥É¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»³»¥¤«¤é¥´¥ß¥«ー¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¾ì¤Î¥´¥ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ß¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ÆÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÁ´°÷¤¬ÇÔËÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¡§ÆÃ¼ì¥«ー¥É¤Î¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¿Í´Ö¡×¥«ー¥É¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥ß¥«ー¥É¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÊ¬ÊÌºî¶È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¥²ー¥àÀß·×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥´¥ß½èÍýÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÂÎ´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£