鍵の駆けつけサービス「ダスキン レスキュー」フランチャイズ展開で事業拡大へ

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行)が展開するレスキューサービス事業（鍵の駆けつけサービス、以下、「ダスキン レスキュー」）は、2026年1月よりフランチャイズ展開を開始し、3年後の2028年3月期までに全国100拠点以上の展開を目指し、事業を拡大してまいります。

近年、鍵の紛失や錠前の故障といった生活トラブルへの即時対応ニーズが高まるなか、駆けつけサービス市場では料金の不透明さやサービス品質に関する課題が指摘されています。

当社はこれまで、清掃や家事代行サービスなどを全国で展開し、地域に根ざした事業モデルを通じて、暮らしのお困りごとを解決してきました。こうしたノウハウを活かし、鍵トラブルの分野においても、安心して利用できるサービスの提供を目指し、2022年より「鍵の駆けつけサービス」事業におけるフランチャイズ展開の検証を進めてまいりました。その成果を踏まえ、確かな技術力と適正価格を軸に、鍵トラブルへの迅速な対応に加え、防犯の専門知識を活かした提案を行うことで、「安心して依頼できる駆けつけサービス」を提供します。

直近では、2026年1月から2月にかけて、東名阪エリアにおいて2店舗の直営店と6店舗のフランチャイズ加盟店を開設予定です。今後は、2028年3月期までに100拠点以上の体制構築を目指し、全国へサービス網を拡充してまいります。

また、本リリースと同時に、現在利用している鍵の形状や防犯意識について調査を行った「鍵の専門家ダスキン レスキューによる玄関鍵の調査報告」※を公開しております。ぜひ、併せてご覧ください。

ダスキンは今後も、人と社会に寄り添うサービスを通じて、お客様の日常に安心と快適さを提供し続けてまいります。

●店舗展開

1月から2月にかけ、順次展開を予定している店舗。

●サービスの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5720/table/1088_1_b29e06af0bb74458107fa79c6d0d1239.jpg?v=202601300121 ]

１.電話で相談（無料）→ ２.プロのサービススタッフが現場へ駆けつけ調査＆見積り（無料）→

３.見積りご確認後、契約 → 作業開始 → ４.作業完了をご確認後、支払い手続き

●サービス料金の一例

カギの交換

25,300円（税込）～＋材料費/1ヵ所

カギの新規取付工事

42,350円（税込）～＋材料費/1ヵ所

カギの修理

25,300円（税込）～/1ヵ所

ドアクローザーの交換・修理

25,300円（税込）～＋材料費/1ヵ所

※上記料金には基本料金8,800円（税込）が含まれています。

＜申込・お問合せ先＞

●Webサイト ： https://www.duskin.jp/rescue/

●ダスキンレスキューコンタクトセンター ： 0120-009-212 （9時～19時/年中無休・年末年始除く）

現在利用している鍵の形状や防犯意識について調査をした

「鍵の専門家ダスキン レスキューによる玄関鍵の調査報告」はこちら

URL：https://www.duskin.co.jp/news/2026/pdf/260130_01.pdf