「KANOA MEGA BROCK FES 2026」開催！カノアラウレアーズ福岡の公式戦の試合終了後に楽しむ音楽フェス。チケットはMORE TIGETにて販売中！

株式会社grabss

「KANOA MEGA BROCK FES 2026」が2026年2月14日(土)、15日(日)に北九州市立総合体育館（福岡県北九州市八幡東区八王寺町4-1）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「MORE TIGET」にて販売中です。

「KANOA MEGA BROCK FES 2026」では、カノアラウレアーズ福岡の公式戦の試合前・ハーフタイム・試合後にアーティストによるライブパフォーマンスを実施。ロック、ポップス、DJパフォーマンスまで幅広いジャンルのアーティストが集結し、会場全体を熱狂の渦に包み込みます。

■「KANOA MEGA BROCK FES 2026」

●開催概要

開催日：2026年2月14日(土)、15日(日)

会場：北九州市立総合体育館

試合開始時間：両日 12:00（試合終了後にライブ実施）

対戦相手：福岡ギラソール

●会場アクセス

北九州市立総合体育館

福岡県北九州市八幡東区八王寺町4-1

●出演アーティスト

▼2月14日（土）〈BROCK STAGE〉

神はサイコロを振らない

シンガーズハイ

ピラフ星人

▼2月15日（日）〈SPIKE STAGE〉

DJ SANTAMONICA（MAN WITH A MISSION）

10-FEET

ベリーグッドマン

●チケット情報

▼2月14日（土）

指定席：https://more.tiget.net/events/10173/tickets?selected=1008

自由席：https://more.tiget.net/events/10166/tickets?selected=1005

▼2月15日（日）

指定席：https://more.tiget.net/events/10173/tickets?selected=1009

自由席：https://more.tiget.net/events/10166/tickets?selected=1007

※バスチケットとは『小倉駅 ⇄ ジ アウトレット北九州 ⇄ 北九州市立総合体育館』を結ぶ有料シャトルバスです。ぜひご利用ください。

■「MORE TIGET (モアチゲット)」

MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。



【サービス概要】

名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)

開始日 ： 2024年9月2日

URL ： https://more.tiget.net/

サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget



【主な導入実績】

＜サッカー／フットサル＞

横浜FC／アビスパ福岡／クリアソン新宿／アトレチコ鈴鹿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／流通経済大学サッカー部／桐蔭横浜大学サッカー部



＜野球＞

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／茨城アストロプラネッツ／山梨ファイアーウィンズ／神奈川フューチャードリームス／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ



＜その他＞

PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）／カノアラウレアーズ福岡（バレー）

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp