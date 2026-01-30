「KANOA MEGA BROCK FES 2026」開催！カノアラウレアーズ福岡の公式戦の試合終了後に楽しむ音楽フェス。チケットはMORE TIGETにて販売中！
「KANOA MEGA BROCK FES 2026」が2026年2月14日(土)、15日(日)に北九州市立総合体育館（福岡県北九州市八幡東区八王寺町4-1）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「MORE TIGET」にて販売中です。
「KANOA MEGA BROCK FES 2026」では、カノアラウレアーズ福岡の公式戦の試合前・ハーフタイム・試合後にアーティストによるライブパフォーマンスを実施。ロック、ポップス、DJパフォーマンスまで幅広いジャンルのアーティストが集結し、会場全体を熱狂の渦に包み込みます。
■「KANOA MEGA BROCK FES 2026」●開催概要
開催日：2026年2月14日(土)、15日(日)
会場：北九州市立総合体育館
試合開始時間：両日 12:00（試合終了後にライブ実施）
対戦相手：福岡ギラソール
●会場アクセス
北九州市立総合体育館
福岡県北九州市八幡東区八王寺町4-1
●出演アーティスト
▼2月14日（土）〈BROCK STAGE〉
神はサイコロを振らない
シンガーズハイ
ピラフ星人
▼2月15日（日）〈SPIKE STAGE〉
DJ SANTAMONICA（MAN WITH A MISSION）
10-FEET
ベリーグッドマン
●チケット情報
▼2月14日（土）
指定席：https://more.tiget.net/events/10173/tickets?selected=1008
自由席：https://more.tiget.net/events/10166/tickets?selected=1005
▼2月15日（日）
指定席：https://more.tiget.net/events/10173/tickets?selected=1009
自由席：https://more.tiget.net/events/10166/tickets?selected=1007
※バスチケットとは『小倉駅 ⇄ ジ アウトレット北九州 ⇄ 北九州市立総合体育館』を結ぶ有料シャトルバスです。ぜひご利用ください。
■「MORE TIGET (モアチゲット)」
MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。
【サービス概要】
名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)
開始日 ： 2024年9月2日
URL ： https://more.tiget.net/
サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget
【主な導入実績】
＜サッカー／フットサル＞
横浜FC／アビスパ福岡／クリアソン新宿／アトレチコ鈴鹿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／流通経済大学サッカー部／桐蔭横浜大学サッカー部
＜野球＞
オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／茨城アストロプラネッツ／山梨ファイアーウィンズ／神奈川フューチャードリームス／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ
＜その他＞
PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）／カノアラウレアーズ福岡（バレー）
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp