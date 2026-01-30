タイムアウトマーケット大阪が打ち出す「新しいランチ基準」。 オフィスワーカーのための平日限定ランチが始動。

阪急阪神不動産株式会社

株式会社タイムアウトマーケット大阪 2026年1月30日

11店のシェフが提案する、時間も味も妥協しない昼食体験を

グラングリーン大阪南館 地下1階にある「タイムアウトマーケット大阪」は、2026年春に向けてさらなる進化を遂げます。近隣エリアのオフィスワーカー急増を受け、多忙な平日を支える「平日限定ランチメニュー」の提供を2026年2月より開始します。

■ランチ提供時間

11:00～15:00（月～金曜）

※一部のメニューは土・日曜、祝日の提供もあり

関西の食文化を象徴する11の店舗が、それぞれのアイデンティティを凝縮したランチメニューを開発。限られた休憩時間でも、妥協のない「上質な美味しさ」と、日常的に通える「気軽さ」を両立。ビジネスの合間に心ほどけるひとときをお届けします。

【オフィスワーカー向けランチ施策を開始した背景】

■「時短」の先にある、「充足感」を求めて

現在、タイムアウトマーケット大阪が位置するグラングリーン大阪周辺は、多くのオフィスワーカーが活躍する、大阪の新たなビジネスの心臓部へと変貌を遂げています。

私たちは、日々この街で働く方々の声に耳を傾けました。見えてきたのは、「30分～60分という限られた時間内で、手軽に食事を済ませたい」という切実なニーズと同時に、「ただお腹を満たすだけでなく、午後への活力になるような、質の高い食事を楽しみたい」という、食に対する本質的な欲求でした。

そこで、タイムアウトマーケット大阪は、この街の一部として「働く人々の日常を支えるインフラ」としての役割も担います。

マーケットに並ぶ名店が手掛ける料理を、注文から提供までスムーズに（目安15分以内）。

「早い・安い」だけではない、かといって「贅沢すぎて敷居が高い」わけでもない。

ビジネスパーソンのライフスタイルに寄り添う「プレミアムな日常食」という新しい選択肢を提示することで、大阪・梅田のランチ文化をより豊かに、よりクリエイティブに更新していきます。

【店舗紹介】

■情熱うどん讃州【うどん】

限定ランチメニュー

1,000円～

お好きなうどんに＋150円で、季節のご飯が付いてくる。写真は「かけうどん（850円）」とのセット。緑茶付き。

■PIZZA TIMEWARP ∈LACERBA【ピッツァ・イタリアン】

サルシッチャとルーコラのタリアテッレ＋パニーノ

1,540円

サルシッチャの旨みとルーコラのほろ苦さが、濃厚なクリームソースと調和。平打ちパスタ「タリアテッレ」によく絡む一皿です。パニーノ付きで満足感たっぷり。

■kushiage001【串揚げ】

チキン南蛮と串揚げ定食

1,100円

鶏むね肉にスパイスを効かせたチキン南蛮は、甘酢ダレと自家製タルタルが好相性。日替わりの串揚げ2本とサラダを添えて。ご飯、野菜スープ、漬物付き。

■魏飯焼味【焼味・中国料理】

シンガポールチキンライス

1,200円

（ご飯大盛り＋100円）

低温調理でしっとり仕上げた鶏むね肉に、チキンスープで炊いたジャスミンライス。チリ、ダークソイ、ジンジャーの3種ソースで味の変化も楽しい一皿です。選べる中国茶付き。

■#肉といえば松田【肉割烹】

USリブロースステーキセット100g・150g

1,600円（100g）

2,000円（150g）

ご飯大盛り＋100円

程よい厚みのUSリブロースをオーブンでしっとり火入れ。玉ねぎの甘みとバターのコクが広がる特製シャリアピンソースで、食べ応えがありながらも食べ疲れしない一皿。水出しの大和茶と共にどうぞ。

■コアラ食堂【お好み焼き・鉄板焼】

黒豚バラ肉お好み焼きランチセット

1,500円

鹿児島黒豚「やごろう豚」の上質な脂を楽しむお好み焼き。生地は食べ応えがありながら軽やかな口当たり。すっきりとした特製ソースとともに。ご飯、味噌汁、漬物付き。

■渡邊カリー（※1）【カレー】

元祖渡邊カリー

サラダドリンクセット

1,900円

鯛出汁の和の旨みとスリランカ産スパイスが調和する、毎日でも食べたい一皿。ターメリックライスにチキンカリーと羊のキーマをあいがけ。副菜と混ぜるほどに、奥行きある味の変化が楽しめます。サラダ・天然水付き。

■覇王樹 タケリア【タコス・メキシコ料理】

選べる2種のタコスプレート

1,800円

1ピースずつお好きなタコスを選べる、平日限定のお楽しみ。1人前サイズのワカモレとトルティーヤチップス付き。一皿でさまざまな味わいを楽しめます。※ビーフは＋100円

■韓国食堂 入ル【韓国料理】

参鶏湯セット

2,200円

水と鶏だけで半日炊き、一晩寝かせて澄ませたスープが味の要。もち米入りの鶏がホロリとほどけ、高麗人参やクコの実の滋養が体にすっと染み渡る。平日ランチはご飯無料。コーン茶付き。

■クリッターズ バーガー【ハンバーガー】

CHEESE BURGER ＆ HOMEMADE DRINK SET

2,220円

つなぎなし牛100％のパティに濃厚なチェダーチーズを重ねた、満足感たっぷりのチーズバーガー。ドリンクは、生搾りレモンと種子島産サトウキビの自家製シロップで作るレモンスカッシュ、または青森産りんごと自家製ジンジャーシロップを使ったアップルジンジャーエールから選べます。

■Seiichiro,NISHIZONO【パフェ】

日替わりミニパフェ ドリンクセット

2,000円

旬のフルーツを贅沢に使い、味の構成を楽しめる日替わりパフェ。ランチ後でも心地よく味わえるバランスで仕立てています。フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。

■ランチ提供時間

11:00～15:00（月～金曜）

※一部のメニューは土・日曜、祝日の提供もあり

“上質と気軽さ”が共存するマーケットから、新しいランチの選択肢を。

タイムアウトマーケット大阪が大切にしているのは、シェフの創造性と、誰もがふらりと立ち寄ることのできる親しみやすさが、無理なく共存すること。

私たちが考える「アクセシビリティ」とは、単なるスピードではありません。気負わず入れる空間であること、迷わず選べること、そして日常の延長として心地よく楽しめること。上質でありながら構えなくていい。そんな距離感を大切にしています。

「今日は自分へのご褒美に、きちんと美味しいものを」

「午後の会議に向けて、体にすっと馴染む一皿を」

その日の気分や体調に合わせて、11の選択肢から“今の自分にちょうどいい”一皿を選べる自由があります。

自分の時間を大切にする、すべてのオフィスワーカーの皆さまへ。

タイムアウトマーケット大阪のランチで、気負わない上質という新しい日常を体験してください。

（※1）カリーは、くちへんに加と、くちへんに厘

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1