三勇建設株式会社とのダイヤモンドパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、三勇建設株式会社と、ダイヤモンドパートナーとしてオフィシャルパートナー契約を増額にて締結いたしましたことをお知らせいたします。
ダイヤモンドパートナー契約内容
■協賛内容
・ジュニアユースパンツ前広告
・試合告知ポスターへの広告掲出
・SNS広告（キックオフ/後半キックオフ）
■契約期間
2026年2月1日～
三勇建設株式会社 代表取締役 長谷川宗広様より ファン・サポーターの皆さまへ
このたび水戸ホーリーホック様のダイヤモンドパートナーとして、これまで以上に近い距離で寄り添い、共に闘わせていただくこととなりました。
常に高みを目指して挑戦を続けるクラブの姿勢は、地元企業である我々にとっても大きな励みであり、共に成長していきたいという強い想いから今回の増額を決定いたしました。 この想いがチームの強化や地域活動のさらなる充実に繋がり、クラブの目標達成に向けた一助となることを願っております。より強固なパートナーシップを通じて、ファン・サポーターの皆様、そして地域の皆様と共に、クラブのさらなる発展のために全力で応援してまいります。
法人概要
■法人名
三勇建設株式会社
■所在地
三勇建設株式会社
■代表者
代表取締役 長谷川宗広
■事業概要
・契約法人企業内での新築工事、改修工事、保守工事
・機械基礎工事、地下ピット工事
■URL
http://www.3uk.co.jp/index.html