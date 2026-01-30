【DRIMAGE JAPAN　プレスリリース】「星になれ ヴェーダの騎士たち」新★5ヴェーダの騎士「ジュリョン」を公開！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 土属性近距離アタッカー「ジュリョン」登場

- ★6ヴェーダの騎士強化システム追加

- 曜日ダンジョン実装

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業部門である株式会社DRIMAGE（所在地：韓国ソウル、代表取締役CEO：チョン・ウヨン）ならびに日本法人株式会社DRIMAGE JAPAN（所在地：日本東京、代表取締役社長：中西 啓太）は、同社がパブリッシングをし、FLINT（代表：キム・ヨンモ）が開発したスマートフォン向けゲーム「星になれ ヴェーダの騎士たち」にて、新★5ヴェーダの騎士「ジュリョン」をアップデートで追加しました。

今回新たに登場する「ジュリョン」は、斧と盾を使用する土属性近距離アタッカーで、敵を攻撃するたびに「雲煙秘技」を獲得し、攻撃力とクリティカルダメージが増加します。

一般スキル「吸引波動」は、前方にオーラを放ち敵を引き寄せ、オーラを爆発させることでダメージを与えます。また、ヒットした敵に「虚砕のオーラ」を付与し、敵を弱体化させます。

固有スキル「気爆殺到」は、前方に向かって連続で拳を突き出し、オーラを爆発させて攻撃します。

さらに、ジュリョンは「霊薬」効果によって攻撃力など戦闘に必要な能力を強化することができます。

レベル100を達成し、★6昇級を完了すると利用可能となる★6ヴェーダの騎士強化システムが実装されます。

全5項目で構成されており、各項目はヴェーダの騎士が持つ能力を上昇させることができます。強化はLv.10まで可能で、Lv.4以上の強化には特定の絆段階が必要となります。

★6強化を進めるには「古代の残影」、「騎士の紋章」、「ゴールド」が必要です。「古代の残影」は「曜日ダンジョン」や、今後実装される様々なゲーム内イベントで獲得することができます。

- 曜日ダンジョン追加

月曜日から金曜日まで、曜日ごとに異なるダンジョンに挑戦することができるコンテンツ「曜日ダンジョン」が実装となりました。

1日最大3回まで報酬を獲得することができ、チャレンジ回数に応じて、追加で累計チャレンジ報酬が受け取れます。また、一度クリアしたダンジョンは「スキップ」が使用でき、戦闘をせずに報酬を獲得することができます。

ダンジョンに入場するにはヴェーダの騎士を最大4体選択することができます。戦闘は一般戦闘として行われ、おすすめ属性のヴェーダの騎士を編成することでより有利に戦闘を進めることができます。

今後は、土曜日と日曜日にも新イベントとしてダンジョンを実装する予定です。

『星になれ ヴェーダの騎士たち』に関する詳細は、公式コミュニティでご確認ください。

「星になれ ヴェーダの騎士たち」について

「星になれ ヴェーダの騎士たち」は、2024年4月2日にサービス開始したベルトスクロールアクションRPGゲームです。

80～90年代を風靡したベルトスクロールアクションゲームの面白さを現代的にアレンジし、直観的な2Dアクションの強みを最大限に生かすことでアクションクオリティを構築しています。

また、ストーリーテリングとリアルなゲーム環境演出のために、5万7000字にも及ぶ台詞と200カット以上のシーンが、日本国内トップクラスの声優たちのフルボイスで製作されています。

また、中世名画風の独創的なアートスタイルや緻密な世界観の設定、精巧にデザインされた美しいキャラクターたちも本作品の面白さを倍増させる要素となっています。

完成度の高いゲームシステムで、2DアクションRPGジャンルの頂点を目指していきます。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「星になれ ヴェーダの騎士たち」の日本国内事業を担当しております。

(C) 2024 Flint inc. & DRIMAGE. All Rights Reserved.