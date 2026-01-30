アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』　P.S.FAコラボレーション商品が好評発売中！～豊富なアイテムが目白押し～

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とのコラボレーション商品を販売しております。今回は「スターダストクルセイダース」から、空条承太郎、花京院典明、DIOの３キャラクターをモチーフにしたセットアップやワイシャツ、ネクタイなどを展開中です。

さらに、現在好評開催中の「ジョジョキャラバン※」の埼玉・沖縄開催に合わせて、P.S.FAイオンレイクタウンkaze店では２月より、P.S.FA沖縄ライカム店では３月より、コラボレーション商品を取り扱うこととなりました。SNSで話題をよんでいる本コラボレーションをより多くのお客様に楽しんでいただきたく思います。

P.S.FAが展開する人気コラボレーションシリーズ「ジョジョの奇妙な冒険」企画は、回を重ねるごとに大きな話題を呼んでまいりました。この度、多くのファンが待ち望んでいた「スターダストクルセイダース」が、ついに第３弾として登場いたしました。

今回のコラボレーションは、国内外で根強い人気を誇るジョジョシリーズの世界観を見事にビジネスウェアに昇華。従来のジョジョファンはもちろん、新たな顧客層として女性やインバウンド需要にも幅広くアプローチする戦略的な展開となっております。

「ジョジョの世界観を纏う」唯一無二のスーツコレクション

本コラボレーションは、ジョジョの世界観を公式にスーツとして表現しているブランドはP.S.FAのみという極めて特別なプロジェクトです。デザインの軸は作品のルーツでもある英国ブリティッシュ・クラシックをベースに、現代的に再構築することで洗練されたモダンスタイルへと昇華しました。素材には高品質なウール混素材を採用し、上品な光沢感としなやかな質感が特徴です。各キャラクターのイメージに寄り添ったカラーリングと、スタンドをモチーフにしたオリジナルプリント裏地が、ジョジョファンにとっては垂涎の逸品でありながら、ファン以外の方にもスタイリッシュな一着として映える仕上がりになっています。

サイズ展開はSS・Sのユニセックスサイズに加え、M・LはA体、LL・3LはAB体で展開し、幅広い層に対応。細部までこだわり抜いたオリジナルデザインのボタンや、キャラクターの世界観を表現したディテールなど、スーツとしての完成度の高さにジョジョの世界観が融合した唯一無二のアイテムとなっています。ビジネスシーンでも使える洗練されたデザインながら、ジョジョの世界観を纏う喜びを感じられる特別なコレクションです。

商品特長

・ジョジョの世界観を公式にスーツとして表現している唯一のブランドによる特別企画

・３キャラクターをモチーフにした、ビジネスシーンでも通用するスタイリッシュなデザイン

・スタンドをイメージしたオリジナルプリント裏地や特別デザインのボタンなど、細部までこだわったディテール

・ウール30％、ポリエステル70％の高品質素材で、上品な光沢感としなやかな質感を実現

・SS～3Lまでのサイズ展開で、幅広い顧客層に対応

商品概要

【コレクション名】アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』コラボレーションアイテム

【発売日】２０２５年１２月２７日（土）より販売中

【販売場所】 一部P.S.FA店舗

※注1 一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【販売形式】数量限定

【ライセンス】(C)荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

販売アイテム

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』セットアップ【空条承太郎】

価格

ジャケット：29,900円（税抜）

パンツ：13,900円（税抜）

ベスト：13,900円（税抜）

サイズ：SS，S，M，L，LL，３L

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』長袖ワイシャツ【空条承太郎】

価格：5,900円（税抜）

サイズ：SS，S，M，L，LL，３L

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』セットアップ【花京院典明】

価格

ジャケット：29,900円（税抜）

パンツ：13,900円（税抜）

ベスト：13,900円（税抜）

サイズ：SS，S，M，L，LL，３L

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』長袖ワイシャツ【花京院典明】

価格：5,900円（税抜）

サイズ：SS，S，M，L，LL，３L

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』セットアップ【DIO】

価格

ジャケット：29,900円（税抜）

パンツ：13,900円（税抜）

ベスト：13,900円（税抜）

サイズ：SS，S，M，L，LL，３L

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』長袖ワイシャツ【DIO】

価格：5,900円（税抜）

サイズ：SS，S，M，L，LL，３L

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』ネクタイ

【空条承太郎】【ジョセフ・ジョースター】

【花京院典明】【モハメド・アヴドゥル】

【ジャン・ピエール・ポルナレフ】【イギー】【DIO】 計７品番

価格：2,900円（税抜）

オリジナルBOX付きでプレゼントとしてもおすすめです。

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』ネクタイピン

【空条承太郎】ゴールド 【花京院典明】シルバー 【DIO】ゴールド 計３品番

価格：4,900円（税抜）

オリジナルBOX付きでプレゼントとしてもおすすめです。

◆はるやま商事株式会社

