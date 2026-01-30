児童養護施設から羽ばたく新成人の女性たちをお祝い

株式会社TSIホールディングス

Photo ：HIROTO HATA

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長CEO 下地 毅）は児童養護施設を中心に慶祝支援活動を行う公益社団法人 いちご言祝ぎの杜（東京都渋谷区渋谷 代表理事 染谷 裕之）が支援する若年女性支援団体や児童養護施設で育った、今年新成人を迎えた女性たちに、当社子会社のLaline JAPAN（株）が展開する新作のバレンタインコレクション「Queen of Hearts（クイーン オブ ハート）」のフォーミングウォッシュ、ボディークリームとハンドクリームのギフトセットをプレゼントし、成人を祝福しました。

「Queen of Hearts（クイーン オブ ハート）」は“愛” をテーマにした数量限定コレクションで、“自分を大切にしたい女性の心にそっと寄り添う、甘さと強さをそなえている”ということもあり、成人を迎える女性たちにふさわしいと、お祝い品に選びました。

https://www.laline.jp/lp/queenofhearts.html

最初は緊張の面持ちだった女性たちも、美しい着物を着付けられ、ヘアメイクを施されると笑顔が戻り、サプライズでのLaline（ラリン）からのプレゼントを弊社SDGｓ推進部 本宮部長より贈呈されると溢れんばかりの笑顔になり、「うれしいです！」と大喜びでした。

公益社団法人 いちご言祝ぎの杜の執行理事であり、プロジェクトの責任者である市ヶ坪さんは「成人を迎えたからと言って虐待や貧困、また社会的孤立などの問題が解決されるとは限りません。進学や就職も時には困難な厳しい状況があることも事実です。ですが、どんなに困難な中にいても、この新たな門出を通して自分が周りの人たちから愛されていることを忘れずに素敵な大人になってほしいと願っています。（株）TSIホールディングスの皆さまが一緒にお祝いをしてくださり、彼女たちへ素敵なプレゼントの手渡しと心からの祝福の言葉をくださったことは忘れられない貴重な思い出になると思います。」と語りました。



TSIホールディングスはSDGs（持続可能な開発目標）の一環として、北海道上川町の自然保護への協力や寄附活動、DVシェルターや女性保護施設に身を寄せて暮らす社会的保護を必要とする女性たちのケアと支援活動、児童養護施設で生活する子供たちへの支援活動を行っており、今回の支援もSDGsが示す17の目標のうちの目標10「人や国の不平等をなくそう」の推進として、ピンクリボンキャンペーンなど女性をエンパワメントする活動を積極的に行っている子会社のLaline JAPAN（株）が主旨に賛同、虐待や育児放棄などによってやむなく施設で育った子供たちにモノの提供だけではない、心に残る思い出づくりの場を提供いたしました。

Photo ：HIROTO HATA

TSIホールディングスおよびLaline JAPANはこれからも社会的、経済的、身体的に困窮している方たちが少しでも笑顔になる支援を続けてまいります。

公益社団法人 いちご言祝ぎの杜 https://ichigokotohoginomori.studio.site/

https://www.laline.jp