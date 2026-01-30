アフガン編みの模様150種を編み方・編み図入りで網羅した決定版『アフガン編み事典』2月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『150の模様と編み方 アフガン編み事典』を、2026年2月に発売いたします。

アフガン編みの模様150種すべてに「実物大の編み地写真」「編み図」「作り方手順」を掲載。編み物教本としての高い実用性を兼ね備えている一冊です。

完成イメージを把握しやすい実物大の編み地写真があるのも魅力のひとつ。糸の太さや編み目の立体感がわかるため、模様選びや作品づくりの参考にも最適です。さらに、アフガン編み特有の針の使い方や基本の編み方もていねいに解説。

初心者にとっては、アフガン編みの世界に安心して踏み出せる入門書として、中・上級者にとっては、模様の引き出しを増やし、表現の幅を広げるための必携書として。編み物の幅が広がるアフガン編みの決定版です。

1.アフガン編みの模様一覧ベーシックステッチ／ファン＆シェル／ボッブル＆クラスター／ケーブル／レリーフステッチ／レースステッチ／ウェーブ＆シェブロン／エンベリッシュメント／エッジング2.アフガン編みの技法糸について／道具について／アフガン編みの基本／いろいろな編み目と技法／編み目記号一覧

アンナ・ニキピロウィッツ

かぎ針編み・棒針編みのデザイナー、講師。『Inside Crochet』などのクラフト誌にデザインを掲載。イギリスのテレビ番組「Yarn Lane」にも定期的に出演し、作品やテクニックを紹介している。英国国内および海外でアフガン編みを教えており、受講者のスキルの習得や技術の向上に努めている。

www.moochka.co.uk

山下佳子（ヤマシタケイコ）／監修

北海道在住。手あみ講師。日本手芸普及協会手編み指導員・准師範。日々のものづくりとともに、教室やワークショップでは、幅広い方々が自分のため・誰かのための「編んでみたいもの」が編めるよう講師活動を行っている。

書名：150の模様と編み方 アフガン編み事典

著者：アンナ・ニキピロウィッツ

監修：山下佳子

翻訳： 佐藤公美

発売日：2026年2月

仕様：B5変 並製 総176頁

定価：2,750円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4108-5

書名：棒針編み大全 究極の棒針編みリファレンス

著者：トリシャ・マルコム、カーラ・スコット

発売日：2020年9月

仕様：A4 並製 総352頁

定価：5,280円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3292-2

