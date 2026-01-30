【角川食堂】ふわっと香る“焼きたてパン”と盛って楽しい“カスタムスイーツ”が新登場！ビュッフェがもっと自由に、もっとおいしくパワーアップ！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、ところざわサクラタウン（埼玉県所沢市）本棟3階の直営レストラン「角川食堂」にて、2026年2月4日（水）より、ビュッフェ内容を中心に“おいしさ”と“楽しさ”をさらにグレードアップいたします。

地元・埼玉県産の旬の食材を活かした料理に加え、店内で焼き上げる自家製焼きたてパンコーナーの新設や、3種のフレーバーが楽しめるソフトクリーム、自分好みにアレンジできるカスタムパフェなど、デザートラインナップを大幅に拡充いたしました。 品数の充実とともに、選ぶ楽しさが止まらない魅力あるビュッフェへと進化いたします。

お客様から多く寄せられていたご要望をもとに、「食事をする場所」から「時間そのものを楽しむ場所」へ。 角川食堂は、さらなる満足度をプラスする食の体験空間へとパワーアップいたします。

焼きたて自家製パンや、デザートが充実！

●店内焼き上げ「自家製焼きたてパン」コーナー新設

角川食堂のこだわりが詰まった、焼きたてのオリジナルパンが楽しめる新コーナーが登場！店内で焼き上げるパンは、4～5種類程度展開。焼きたてならではの香ばしさや、ふんわり・もちもちの食感を存分にお楽しみいただけます。季節のポタージュと一緒に召し上がっていただくのもおすすめです。※2月は「深谷ねぎのポタージュ」をご提供予定

【オリジナルパン例】

・角川ブレンドコーヒーのクリームコッペ：食堂自慢のコーヒーを使用した香り高い一品

・狭山茶を練りこんだフォカッチャ：地元・埼玉の特産を活かしたオリジナルパン

・角川スパイスカレーの米粉パン：人気のスパイスカレーをアレンジした、もちもち食感のパン

●待望のソフトクリームメーカー＆カスタムパフェ登場

お客様からご要望の多かったソフトクリームメーカーが新たに登場いたします。フレーバーは「バニラ」「季節の味（2月は『とちおとめ』）」「ミックス」をご用意します。さらに、ソフトクリームにマシュマロやコーンフレーク、きな粉やクッキー、様々なフレーバーソースなどをトッピングして自分好みの「カスタムパフェ」をつくることができます。デザートはショーケースへ移動し、ラインナップを大幅に拡充。「選ぶ」「組み合わせる」といった体験型の楽しさを取り入れ、子どもから大人まで、思い思いのデザートタイムをお楽しみいただけます。

●今回のグレードアップについて

今回のグレードアップについては、「デザートをもっと楽しみたい」「焼きたて、できたてを味わいたい」「家族で楽しめる食事体験を」といったお客様の声をもとに実現しました。ファミリー層にもうれしい体験型要素を強化しながら、大人のお客様にも満足いただける「選ぶ楽しさ」と「おいしさ」を両立。角川食堂ならではのビュッフェ体験を、さらに磨き上げています。

平日限定“時間無制限”キャンペーンの延長

今回のグレードアップを記念し、平日に時間制限なしでビュッフェをお楽しみいただける「平日限定“時間無制限”キャンペーン」をご好評につき3月30日（月）まで延長いたします。時間を気にせず、焼きたてパンや体験型デザートを含むビュッフェをゆったりとご堪能ください。

※土日祝日は通常の時間制限となります。 ※期間中除外日を設ける場合がございます。

■ビュッフェ料金（2月4日（水）～新料金） ※すべて税込み ※3歳以下無料

平日：大人 2,629円／小学生 1,089円／小学生未満 539円(ドリンクバー付き)

休日：大人 2,959円／小学生 1,309円／小学生未満 539円(ドリンクバー付き)

■ドリンクバー料金（2月4日（水）～新料金） ※すべて税込み

大人 ＋319円／小学生＋209円／小学生未満 ビュッフェ料金に含む

営業時間：11:00～17:00(LO16:00)

店休日：火曜

予約：https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11052969/ (食べログ)

歓送迎会にぴったり！宴会・団体向けプラン

人気の宴会・団体向けプランも継続中。人数やシーンに合わせて選べる3プランをご用意。

料理は約20品＋ドリンク飲み放題付き(※すべて税込み)で、さまざまなご利用シーンに対応します。

おいしいごはんとお酒を楽しみながら、気の合う方々と素敵なひとときをお過ごしください。

●ライトプラン【お一人様 4,500円】

旬の野菜や人気メニューを中心に、手軽に楽しめるカジュアルなパーティープラン。

内容例：サラダバー／唐揚げ／ナポリタン／角川食堂名物カレー／デザート など約20品＋飲み放題

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●スタンダードプラン【お一人様 5,500円】

人気メニューに加え、グリルやロースト料理も楽しめるバランスの取れたプラン。

内容例：サラダバー／唐揚げ／角川食堂名物カレー／ローストポーク／魚介のセビーチェ／チリソース海老／デザート など約20品＋飲み放題

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●スペシャルプラン【お一人様 7,500円】

プレミアム感のある食材をふんだんに使用。特別なシーンにぴったりな、ワンランク上の贅沢プラン。

内容例：サラダバー／唐揚げ／角川食堂名物カレー／ローストビーフ／カラスミパスタ／天ぷら／豪華前菜＆デザート など約20品＋飲み放題

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●飲み放題について（全プラン共通）

ビール、ハイボール、ワイン、ノンアルコールを含むアルコール＆ソフトドリンク飲み放題付きです。

『角川食堂』店舗情報

■店名

角川食堂

■所在地

埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3

ところざわサクラタウン 本棟3階

■営業時間

11:00～17:00(LO16:00)

■定休日

火曜(祝日の場合は営業)

■公式サイト

https://tokorozawa-sakuratown.com/shop-restaurant/kadoshoku.html

■公式SNS

X：https://x.com/kadoshoku

Instagram：https://www.instagram.com/kadoshoku

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース(ジャパンパビリオン、千人テラス)、ショップ(ダ・ヴィンチストア)、レストラン(角川食堂)、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/