アクションリンク、ITreview CRMツールカテゴリーレポート2026 Winterで満足度No.1を獲得

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）が提供するEC特化型CRMツール「アクションリンク」は、ITreviewが発表した「ITreview CRMツールカテゴリーレポート2026 Winter」において、顧客満足度No.1（※）を獲得しました。

※総合満足度No.1：ITreview CRMツールカテゴリーレポート2026 Winterにおける顧客満足度スコアに基づく

「ITreview」CRMツールカテゴリーレポート2026 Winterにて満足度No.1を獲得

「アクションリンク」は、国内最大級のIT製品レビューサイト「ITreview」が発表するCRMツールカテゴリーレポート2026 Winterにおいて、「CRMツール」カテゴリで5点満点中4.7点（2026/1/28時点）のスコアを獲得し、総合満足度No.1の評価を獲得しました。

あわせて、以下の3項目においてもNo.1評価を獲得しています。

- 機能への満足度 No.1- 使いやすさ No.1- 価格への満足度 No.1

本レポートは、実際の製品利用者によるレビュー評価をもとに算出されており、現場での使い勝手や費用対効果を含めた実利用視点での評価が反映されています。今回の結果は、「アクションリンク」がEC事業者の日常的なCRM業務において、高い実用性と納得感を提供していることを示すものです。

CRMツール満足度ランキング

https://www.itreview.jp/categories/crm/high_rated_rankings

ITreview Grid Award 2026 Winterでも複数カテゴリで継続受賞

「アクションリンク」は、同時に発表されたITreview Grid Award 2026 Winterにおいても、以下の評価を獲得しています。

- CRMツール部門：8期連続 Leader- MAツール部門：5期連続 High Performer

「Leader」は、顧客満足度および市場での認知度の双方が高水準である製品に与えられる評価であり、「High Performer」は、満足度が特に高い製品に付与される称号です。

複数カテゴリでの継続受賞は、「アクションリンク」がCRMツールとしてだけでなく、MAツールとしても幅広い用途で評価されていることを示しています。

お客様からのレビュー

「アクションリンク」をご利用いただいているお客様から頂戴したレビューの一部をご紹介します。

ITreviewについて

ITreviewは、IT製品・SaaSの利用者によるレビューをもとに、製品比較や評価を行う国内最大級のレビューサイトです。

「ITreview CRMツールカテゴリーレポート」および「ITreview Grid Award」は、一定期間内に投稿された実ユーザーのレビューを集計・分析し、独自の基準で評価されています。

EC特化型CRMツール「アクションリンク」について

「アクションリンク」は、EC事業者向けに特化したCRM・MAツールです。購入履歴や行動データをもとに、顧客一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化。売上の最大化と運用の効率化を同時に実現します。

アクションリンクの特徴

- 1クリックで、一人ひとりに合わせたメッセージを自動作成する「鉄板シナリオ(R)︎」- 専門知識がなくとも簡単にリピート分析が行える「鉄板レポート(R)︎」- 経験豊富なEC通販のエキスパートが成果の最大化をサポート

サービスURL：https://actionlink.jp/

※「鉄板シナリオ(R)︎」は特許庁商標登録済み商標です。登録商標第6296184号

※「鉄板レポート(R)︎」は特許庁商標登録済み商標です。登録商標第6772850号

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp