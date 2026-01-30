『紅の砂漠』初のオープンワールドプレビュー映像を公開

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市 ）は、発売予定の新作オープンワールドアクションアドベンチャー 『紅の砂漠（Crimson Desert）』について、初となるプレビュー映像 「クリフとファイウェルのオープンワールド | 紅の砂漠 」を公開しました。

本映像では、主人公クリフとともに冒険する広大な大陸「ファイウェル」を舞台に、

ストーリー、地域探索、クエストなど、本作のオープンワールド体験の全貌を紹介しています。

▼ 紅の砂漠 プレビュー映像 #1

「クリフとファイウェルのオープンワールド | 紅の砂漠」

https://youtu.be/MfZCV8EySac?si=CDhTgwXOaglpPfza

■ 初のプレビュー映像で描かれる、「紅の砂漠」の世界

「クリフとファイウェルのオープンワールド | 紅の砂漠」 は、プレビュー映像シリーズの第1弾です。

本作の物語、探索、クエストといったオープンワールドの中核要素を、映像を通して紹介しています。

■ 主人公クリフと、シームレスに広がる大陸「ファイウェル」

プレイヤーは主人公「クリフ」となり、シームレスに広がるオープンワールド大陸「ファイウェル」で冒険を繰り広げます。 宿敵「黒き熊」によって失われた故郷を取り戻し、仲間とともに再建を目指す旅が描かれます。ファイウェル大陸には、覇権を巡る勢力争い、危険な存在、未知の空間「アビス」など、探索意欲を刺激する要素が数多く存在します。

■ 多様な物語と背景を持つ、5つの地域を初公開

ファイウェル大陸には、それぞれ異なる文化と物語を持つ5つの地域が存在します。

- 灰色のたてがみの故郷「ペイルルン」- 豊かな自然が広がる「エルナンド」- 政治・軍事の要衝「デメニス」- 科学と技術が発展した「デレシア」- 無法が支配する荒野「紅の砂漠」

プレイヤーはこれらの地域を巡りながら、多様な世界観を体験できます。

■ 操作可能な新キャラクターと、自由度の高い探索体験

物語はクリフを中心に進行しますが、直接操作可能な新キャラクター2人も登場します。

それぞれが固有の戦闘スタイル、スキル、武器を持ち、異なるアプローチでの探索や戦闘を楽しめます。

また、馬やロボット、ドラゴンを活用した移動や探索、偶然見つけた場所での宝探しや謎解きなど、自由度の高いプレイ体験が用意されています。

大陸各地に点在するアビスに関連する痕跡を利用することで、広大な世界を素早く移動することも可能です。

■ 選択によって広がるプレイスタイルとキャラクター成長

プレイヤーはメインストーリーに加え、自身の選択によって自由なプレイが可能です。

敵対勢力が支配する地域を解放したり、住民を助けるサイドクエストを通じて、装備や資源を獲得できます。

また、アビスに関連する破片はキャラクター成長の重要な要素として登場します。

新たなスキルの習得や既存スキルの強化が可能で、探索や強力なボスとの戦闘を通じて入手できます。

＜参考情報＞

■ 2026年3月20日、全世界同時リリース

パールアビスは去る１月21日、本作のマスターアップを報告し、発売に向けた最終準備を整えました。

『紅の砂漠』は2026年3月20日（日本時間）、PCおよびコンソールプラットフォームにて全世界同時リリース予定です。現在、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Macに加え、新たにEpic Games Storeでも予約受付中です。

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

