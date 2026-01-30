「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」KEYNOTEの全登壇者が決定

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）は、2026年4月22日（水）～4月23日（木）に開催する「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」のKEYNOTEの全登壇者が決定したことをお知らせします。

JAPAN LEADERS SUMMITは、各界のトップランナーである経営者やリーダーによる特別講演や対談セッションを通じて、次世代を担う経営者やリーダーに必要な知識や洞察を提供するイベントです。成長を実現している企業の経営者やリーダーが、ビジョンや目標の達成に向けて、どのように経営戦略を立てそれらを推進してきたのか、そして組織やビジネスモデルの変革をどのように実現してきたのかをお伝えするとともに、明日からの経営に生かせるヒントを皆様と探っていきます。

本イベントのKEYNOTEでは、以下のテーマを取り上げます。

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ理事

及川 美紀 氏

テーマ：人が辞めない組織、挑戦が生まれる組織は「偶然」ではなく「設計」できる

概要：本セッションでは、幸福度と生産性の関係やバイアスが組織に与える影響を科学的に可視化し、エンゲージメント向上を実現する方法を探ります。株式会社ポーラで組織変革をけん引した及川美紀氏が、実証に基づく人材定着と挑戦を生む仕組みを紹介。人が辞めず、挑戦が自然に生まれる組織は設計できる、その確かなメソッドをお届けします。

本田技研工業株式会社 人事統括部 統括部長

安田 啓一 氏

テーマ：大転換期を迎えるHondaが挑む人事戦略 “人間尊重”と“実力主義”で築く組織の求心力

概要：本セッションでは、事業転換期における人材戦略の再設計と、理念を軸にした制度変革の実践を取り上げます。本田技研工業株式会社で組織変革を主導する安田啓一氏が、「第二の創業期」に挑んだ人事戦略の全体像を語ります。経営と人事が一体となり、変化に強い組織をつくるための実践的な示唆をお届けします。

シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役

渋澤 健 氏

テーマ：渋沢栄一の「論語と算盤」に学ぶ

これからの時代に求められる「持続可能な経営」の在り方

概要：本講演では、渋沢栄一の「論語と算盤」に立ち返り、道徳と経済を両立させる経営の本質をひもときます。投資と経営の実践者である渋澤健氏が、現代経営に通じる思想とその活かし方を語ります。理念を実践へとつなぎ、未来に選ばれ続ける企業の在り方を考える機会をお届けします。（※1）

早稲田大学ビジネススクール教授 ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー

杉田 浩章 氏

テーマ：AI時代の戦略的トランスフォーメーションの羅針盤：不可逆的な変化の時代をどう勝ち抜くか

概要：本セッションでは、場当たり的なAI導入に陥らず、企業の存在意義と結びつけて価値を生み出す変革の全体像を描きます。日本を代表するトランスフォーメーションの専門家・杉田浩章氏が、長期視点に立った戦略転換の要点を解説します。AIとともに未来の価値を創造し、変化の時代を勝ち抜くための実践的な羅針盤をお届けします。

富士通株式会社 執行役員専務 エンタープライズ事業CEO

福田 譲 氏

株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開発本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長

今井 晶也 氏

スマートキャンプ株式会社 取締役執行役員COO

阿部 慎平

テーマ：富士通 福田氏×セレブリックス 今井氏 営業変革とAX（※2）推進の最前線

概要：本セッションでは、大規模な組織変革を牽引する富士通の福田譲氏と、営業の科学化を追求してきたセレブリックスの今井晶也氏が登壇します。パーパスの共有や継続的な行動、人とAIが協働する文化づくりなど、変革の本質を対談で掘り下げます。営業変革とAXを本気で進めたい経営層・営業リーダーに向けた示唆をお届けします。

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 執行役員常務 グループChief Data Officer

損害保険ジャパン株式会社 執行役員 Chief Data Officer データドリブン経営推進部長

村上 明子 氏

東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授

一般社団法人 日本ディープラーニング協会 理事、株式会社IGPIグループ シニア・エグゼクティブフェロー

西山 圭太 氏

テーマ：SOMPO 村上氏× IGPI 西山氏

超克：過去への執着からの脱却 DXの”本質”思考法

概要：本セッションでは、データとAIを起点に、日本的価値観を変革の推進力へと転換する思考法を探ります。データドリブン経営を実践する村上明子氏と、DXの本質を理論化してきた西山圭太氏が対談します。AI時代におけるDX成功の鍵と、次代につながる変革の道筋を提示します。（※3）

講演内容、タイムテーブルの詳細は、特設サイトをご覧ください。

【JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春 開催概要】

開催日：2026年4月22日(水)～ 23日(木)

場所：オンライン

参加費：無料・申込制

事前申込/特設サイトURL：https://event-page.jp/jls

※1 2025年9月に実施したJAPAN LEADERS SUMMITにおける講演の再配信です。講演内容は収録時のものです。

※2 AXはAIトランスフォーメーションの略。AI技術を戦略的に活用し、企業や社会の仕組みそのものを変革する取り組み

※3 2025年12月に実施したAI BUSINESS CONFERENCEにおける講演の再配信です。講演内容は収録時のものです。

