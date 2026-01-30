奥田民生が約3年ぶりにバンド「MTR＆Y」とともに全国17カ所を巡る全国ツアーより、千秋楽となる東京公演の模様を、3月29日(日)にWOWOW生中継にて放送・配信決定！

奥田民生が約3年ぶりにバンド「MTR＆Y」とともに全国17カ所を巡る公演の千秋楽を生中継。熟練のテクニックとあふれる才能が紡ぎ出すステージは必見！

株式会社WOWOW

1月11日より全国17カ所を回る奥田民生の全国ツアー「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」から、千秋楽に当たる3月29日、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演の模様をWOWOWにて生中継！

2024年にはソロ30周年記念公演となる「ひとり股旅スペシャル」を両国国技館で2日間にわたり開催、2025年には吉川晃司とタッグを組んだOoochie Koochieによる全国ツアーに挑むなど、アグレッシブに音楽活動と向き合ってきた奥田民生。湊雅史（Dr）、小原礼（B）、斎藤有太（Key）という長年にわたり一緒に作品を作り上げてきた気心の知れたバンド「MTR&Y」とともに全国を回るのは2023年以来3年ぶりとなる。いずれもがテクニック、即興力にたけた名うてのミュージシャンぞろいのMTR&Y。熟練の風格さえのぞかせる奥田の才能をさらに際立たせていく鉄壁の布陣。観る者を圧倒すること必至のスーパーパフォーマンスにご注目を！

＜番組情報＞

生中継！奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」

3月29日(日)午後5:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～アーカイブ配信あり

収録日：2026年3月29日

収録場所：東京 昭和女子大学人見記念講堂

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/okudatamio/